東京スカパラダイスオーケストラによるコラボ作品“VS.シリーズ”の第1〜5弾（VS. ALI／VS. Chevon／VS. TK (凛として時雨)／VS. 稲葉浩志／VS. アイナ・ジ・エンド）を完全収録したオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』が3月18日(水)に発売される。このたび、そのジャケットとCD収録楽曲が公開された。

▲CD＋Blu-ray＋GOODS盤

▲CD+Blu-ray盤

▲CD Only盤

アートワークのイラストはface oka氏が手掛け、アートディレクターの花房真也氏(TI_ALT)がアートディレクションとデザインを担当。スカにポップアートのエッセンスをミックスした遊び心あふれる仕上がりになっている。

CD収録楽曲には、アルバムタイトルを冠した楽曲「Showdown」や「盗まれたZIPANGU」、そして茂木欣一(Drums)がボーカルを担当した＜一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA]＞のライブ音源の収録が決定。あわせて曲順も発表となった。

アルバムの発売に先駆けて、スカパラの谷中敦(Baritone Sax)からのコメントも公開されている。

■東京スカパラダイスオーケストラ 谷中敦 コメント

『楽園に見境なし』を標榜し、コラボレーション、フィーチャリングを繰り広げて来たスカパラ。

最近になって新たなコラボレーション方式として立ち上げ、展開してきたVS.(ヴァーサス)シリーズを

今回のアルバムではまとめて楽しんで頂けます。

今までのフィーチャリングは衣装も揃いのスーツを着用、

ゲスト・アーティストに期間限定でスカパラのメンバーになって頂く。というカタチでしたが

VS.シリーズは衣装も別、対決感を大切に、戦うように意見を交換。

負けられない試合に臨むが如く、火花を散らすように製作しています。

(結果、より一層の密なやりとりで、仲良くなり過ぎなこともしばしばw)

真剣勝負のVS.の楽曲の熱量には負けられない、という思いで

自分たちスカパラだけで製作した楽曲もVS.楽曲にVS.する覚悟となりました。

その熱量も是非楽しみにしていてください。

[SKA] SHOWDOWN 聴いて頂くお客様とのVS.を最も楽しみにしています故、何卒宜しくお願い申し上げます。

東京スカパラダイスオーケストラ

谷中 敦

そして、【CD＋Blu-ray＋GOODS盤】での豪華ボックスセットの実物写真も公開された。

1つのボックスに、100Pにわたる写真集をはじめ、VS.を彷彿とさせる稲妻をあしらったTシャツ、フェイスタオル、ラバーバンドが封入された、豪華な内容となっている。

また、各CDショップでの特典画像も公開された。こちらの詳細はオフィシャルサイトにて。

■”VS.シリーズ”オリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』

2026年3月18日（水）発売

予約購入 https://tokyoska.lnk.to/20260318_AL

配信予約（Pre-add/Pre-save） https://tokyoska.lnk.to/20260318_ST_DL 【CD+Blu-ray+GOODS盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTZR-96133/B

価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）

※初回生産限定盤

【CD DISC】※全形態共通 Showdown崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)Action (VS. 稲葉浩志)タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)盗まれたZIPANGUThe Liarクローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)トイトイ feat.ムロツヨシ私たちのカノン (VS. Chevon)サボタージュ (VS. ALI)Once In A Lifetime一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA] 【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通

◆LIVE映像

47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA ◆Music Video

・サボタージュ (VS. ALI)

・私たちのカノン (VS. Chevon)

・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

・Action (VS. 稲葉浩志)

・崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド) 【GOODS】

・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P

※本写真集には、徳島公演までの写真を使用しております。

・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）

※TシャツはLサイズとなります。 【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTCR-96134/B

価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込） 【CD DISC】

※全形態共通 【Blu-ray DISC】

※Blu-ray全盤種共通 【CD Only盤・1CD】

品番：CTCR-96135

価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込） 【CD DISC】

※全形態共通 《CDショップ＆ECサイト購入者特典》

※ご予約の方優先でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。 ◆FC PARADISE／mu-mo SHOP：先着特典

【CD+Blu-ray+GOODS盤】ホログラムポスターカレンダー(B2/4月始まり）

【CD+Blu-ray盤】ラバーキーホルダー

【CD Only盤】スマホサイズステッカー ◆TOWER RECORDS：先着特典

A4クリアファイル

※TOWER RECORDS各店舗の他、オンラインショップも対象となります。 ◆ローソンHMV：先着特典

缶バッチ ◆TSUTAYA RECORDS：先着特典

ポストカード ◆Amazon.co.jp：先着特典

【CD+Blu-ray+GOODS盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー

【CD+Blu-ray盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー

【CD Only盤】メガジャケ

※３形態それぞれご購入毎にそれぞれのジャケット写真のメガジャケプレゼント！ ◆セブンネットショッピング：先着特典

巾着 ◆楽天ブックス：先着特典

クリアポーチ ◆新星堂 WonderGOO：先着特典

マグネット ◆OTHER SHOPS(応援店)：先着特典

スマホサイズステッカー

※一部取り扱いがない可能性があります。

◾️＜東京スカパラダイスオーケストラ『［SKA］SHOWDOWN』＞ 会場：東京ガーデンシアター

公演日：2026年3月31日（火）

公演時間：開場 17:00／開演 18:00

詳細：https://tokyoska.net/live/live.php?id=1114761

※チケット受付は1月8日（木）12時よりFC先行開始