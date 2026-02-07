柔らかく丈夫なメッシュ素材＆DISCレーシング搭載！PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC LOW」
PUMA SAFETY日本総代理店のユニワールドは、日本向け軽量シリーズ「JAPAN ATHLETIC（ジャパン アスレチック）」の「SPRINT」にアップグレードモデルを発表しました。
柔らかく丈夫な素材はそのままに、アッパーのデザインを一新。
扱いやすさが人気のDISCレーシングシステムを搭載し、より快適な履き心地を実現しています。
2026年2月下旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで展開されます。
PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC LOW」
発売日：2026年2月下旬
価格：14,000円（税込15,400円）
販売場所：全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなど
サイズ：25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm
カラー：オリーブ / ブラック＆ホワイト
重さ：430g（26.5cm/片足）
素材：アッパー 合成繊維 / ソール 合成底 / 先芯 グラスファイバー強化合成樹脂
このたび発売される「SPRINT 2.1」は、従来モデル「SPRINT 2.0」をアップデートした最新作です。
履きやすさと柔らかさといった基本性能はそのままに、アッパーデザインを一新しました。
より洗練されたルックスで、PUMA SAFETYラインナップに新たなスタイルと存在感をもたらします。
「ジャパン アスレチック」シリーズについて
PUMA SAFETYの「ジャパン アスレチック」シリーズは、ブランド初の軽量モデルとして、日本の作業環境と日本人の足型に合わせて開発されたジャパンオリジナルシリーズです。
スポーティなデザイン性に加え、甲高・幅広の足にもフィットする快適な履き心地を実現し、多くの現場で支持を集めています。
同シリーズの中でも「SPRINT（スプリント）」モデルは、柔軟性に優れたメッシュアッパーを採用し、柔らかく丈夫という相反する性能を両立させた人気モデルです。
機能面も、JSAA規格 A種 プロスニーカー（※）であり、グラスファイバーで強化した合成樹脂製の先芯により、つま先をしっかり保護します。
さらに付加的性能として、「静電気帯電防止性」およびかかと部分に「衝撃エネルギー吸収性」が備わっており、より快適・安全に使用できます。
安心のグリップ力を誇るラバーアウトソールは、最高300℃（60秒）の耐熱性能と油による劣化を防ぐ耐油性能を備えています。
また、インソールも、土踏まず部分をホールドするフィット感抜群のアーチサポート設計で、優れた安定性を実現し、自然な動作と履き心地をサポートします。
今回登場するのは、ローカットモデルで、手袋をしたままでも着脱が簡単なDISCタイプです。
※JSAA規格 A種 プロスニーカー：つま先に硬質樹脂の先芯を装着し、公益社団法人 日本保安用品協会（略称：JSAA）制定のプロテクティブスニーカー規格に定める一定の安全性能や耐久性を備えるスニーカータイプの作業靴をプロテクティブスニーカー（プロスニーカー）と呼び、JSAA規格認定品として品質を保証しています。
SPRINT 2.1 OLIVE DISC LOW
カーキとブラックを基調に、オレンジのラインが入ったデザインです。
アッパーはメッシュ状の生地と補強パーツの組み合わせで、甲部分にはダイヤル式の締め具が見えます。
アウトソールの凹凸パターンが確認でき、グリップ力の高さが伝わってきます。
SPRINT 2.1 BK&WH DISC LOW
白黒の配色で、サイドに大きなフォームストリップとPUMAロゴが入ったモデルです。
アッパーはメッシュ調の素材で、紐ではなくダイヤル式のクロージャーを採用しています。
アウトソールは溝のあるラバー形状で、グリップパターンが確認できます。
柔軟性に優れたメッシュアッパーと、手袋をしたままでも着脱が簡単なDISCレーシングシステムにより、作業効率の向上が期待できます。
つま先保護や静電気帯電防止、衝撃エネルギー吸収などの安全性能も備えているため、安心して作業に集中できます。
甲高・幅広の足にもフィットする快適な履き心地で、長時間の作業でも疲れにくい設計となっています。
PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC LOW」の紹介でした。
よくある質問
Q. 発売日はいつですか？
2026年2月下旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで発売されます。
Q. 価格はいくらですか？
希望小売価格は14,000円（税込15,400円）です。
Q. サイズ展開は？
25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cmの6サイズ展開です。
Q. カラーバリエーションはありますか？
オリーブとブラック＆ホワイトの2色展開です。
Q. 重さはどのくらいですか？
26.5cmサイズで片足430gです。
