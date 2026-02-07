■放送・配信『BLARE FEST. 2026』

5月 WOWOW放送・配信

※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり

収録日：2026年2月7日、8日

収録場所：愛知・ポートメッセなごや



■関連番組『BLARE FEST. 2026 放送直前スペシャル！』

4月 WOWOW放送・配信予定

※放送・配信終了後〜7日間アーカイブ配信あり

※マキシマム ザ ホルモンの放送・配信予定はございません。また、一部アーティストの放送・配信は未確定のため、変更となる可能性があります。

詳細：https://www.wowow.co.jp/music/blare/