coldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞、2日間の模様を5月放送＋4月には無料特番も
coldrain主催フェス＜BLARE FEST. 2026＞が2月7日および8日の2日間、愛知・ポートメッセなごやで開催される。WOWOWでは同フェスの模様を5月に放送・配信するほか、4月にはcoldrainが同イベントの魅力を語る特番が無料で届けられる。
来年2027年に結成20周年を迎えるラウドロックバンドcoldrain主催大型フェス＜BLARE FEST.＞は、コロナ禍拡大以前に初開催された2020年、2023年に次いで、今回3年ぶり3回目の実施となる。国内外での高い評価と多くのアーティストと厚い交流を重ねてきた彼ららしく、＜BLARE FEST. 2026＞も幅広く豪華なロックアーティストが多数顔を並べるロックの祭典だ。5月放送・配信の番組『BLARE FEST. 2026』では、DAY1およびDAY2の模様がオンエアされる。
なお本放送に先駆けて、＜BLARE FEST. 2026＞の魅力を主催者coldrainが語る、特別番組が無料放送されることも決定した。同番組は5月に放送・配信される6時間余りのフェスのエッセンスを詰め込んだダイジェスト版を公開するほか、主催者coldrainのメンバーがそれぞれのステージの見どころを語っていくというもの。中継だけでは分からない“舞台裏”や、フェスに対する出演者の想いなどにも迫る内容となる。さらに、参加アーティストのゲスト出演も予定しているとのことだ。
■放送・配信『BLARE FEST. 2026』
5月 WOWOW放送・配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
収録日：2026年2月7日、8日
収録場所：愛知・ポートメッセなごや
■関連番組『BLARE FEST. 2026 放送直前スペシャル！』
4月 WOWOW放送・配信予定
※放送・配信終了後〜7日間アーカイブ配信あり
※マキシマム ザ ホルモンの放送・配信予定はございません。また、一部アーティストの放送・配信は未確定のため、変更となる可能性があります。
詳細：https://www.wowow.co.jp/music/blare/
■coldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞
日程：2026年2月7日(土)・8日(日)
会場：愛知・ポートメッセなごや
【2月7日(土)出演者】
coldrain / [Alexandros] / 04 Limited Sazabys / HIKAGE / House of Protection (from US) / Knosis / NOISEMAKER / ONE OK ROCK / Paledusk / The Ravens / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SiM / SPYAIR / Survive Said The Prophet / 10-FEET / w.o.d.
【2月8日(日)出演者】
coldrain / Age Factory / Amira Elfeky (from US) / BLUE ENCOUNT / DEXCORE / ENTH / Fear, and Loathing In Las Vegas / 花冷え。 / ハルカミライ / HEY-SMITH / KUZIRA / LiSA / マキシマム ザ ホルモン / Memphis May Fire (from US) / THE ORAL CIGARETTES / SIX LOUNGE / SPARK!!SOUND!!SHOW!!
■＜THE ENEMY INSIDE XV ANNIVERSARY TOUR 2026＞
5月01日(金) 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール
open18:00 / start19:00
5月02日(土) 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール
open17:00 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
5月14日(木) 愛知・ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
5月15日(金) 愛知・ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月23日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
5月24日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open16:00 / start17:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
▼チケット
スタンディング ￥7,000 (税込)
※入場時別途ドリンク代・整理番号付き
■＜SHIKOKU / 47 TOUR 2026＞
5月27日(水) 徳島・徳島club GRINDHOUSE
5月28日(木) 香川・高松DIME
5月30日(土) 愛媛・松山W Studio RED
5月31日(日) 高知・高知X-pt.
