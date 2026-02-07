犬にとって『危険な首輪』５選

危険な首輪を愛犬につけて散歩してしまうと、思わぬトラブルにつながったり、愛犬の体に負担をかけてしまいます。ここでは、犬にとって『危険な首輪』と絶対NGな理由、さらに起こり得るトラブルをみていきましょう。

1.プロングカラー

プロングカラーとは、内側に金属の突起がついている首輪です。犬がぐいぐいと飼い主を引っ張ると首輪についた突起が皮膚に食い込む仕様になっているため、以前はリーダーウォークのしつけ用として使われていました。

しかし、首回りの皮膚や神経に損傷を与える恐れがあり、飼い主に対して攻撃的になる恐れもあります。散歩嫌いの原因にもなりかねないので、プロングカラーは使用を控えてください。

2.チョークチェーン

チョークチェーンとは、犬が引っ張ると首回りのチェーンが狭まり、首を圧迫する構造になっています。引っ張ると苦しいと感じるため、犬の歩みが遅くなり、しつけに効果があるとされていました。

現在もトレーニング場では使われることがありますが、トレーナーや訓練士以外が使うことは推奨されていません。素人が使うと、より危険性を増し、最悪の場合、首回りの気管や神経、喉を損傷したり、呼吸困難に陥ったりする恐れがあります。

3.ショックカラー

ショックカラーとは、電気刺激を与えることで行動を制御するための首輪です。しかし、これも突然の刺激によって犬がパニックに陥ったり、恐怖心を抱いて攻撃的になったりする恐れがあります。

また、身体的にも精神的にも痛みを伴うため、飼い主に対して不信感を抱くようになり、信頼関係が正しく築けない原因になることもあるでしょう。

4.首回りのサイズが合っていない首輪

首回りのサイズが合っていない首輪も危険です。もしも首回りより大きめのサイズの首輪を装着させている場合、散歩中に首輪から頭が抜けてしまい、脱走してしまう危険もあります。

また、首回りのサイズに対して首輪の大きさが小さいと、ちょっとした動きで首が絞まってしまい、窒息や呼吸困難のリスクが高まります。

5.耐久性の低い首輪

最近では、非常に安価な首輪が販売されていることもありますが、耐久性の低い首輪は、犬の突発的な行動に対応できなかったり、力に負けてしまうリスクも懸念されます。

特に大型犬や力の強い若い犬は、思わぬ力を発揮することがあり、耐久性の低い首輪（幅が細い、使い古されているなど）が切れてしまうことも。脱走リスクが高まるので、必ず耐久性がしっかりしている首輪を選びましょう。

犬に安全な首輪を選ぶポイント

犬に安全な首輪を選ぶ時は、以下のポイントを参考に愛犬に合った首輪を選んであげてください。

首回りのサイズが合っているか 耐久性の高い素材を使っているか 犬の皮膚にダメージを与えるものでないか 犬の体格や健康状態によってはハーネスを検討

首回りのサイズは、愛犬に首輪をつけた際、指が2本隙間に入るくらいの大きさがちょうど良いとされています。また、首輪は革や厚手の布、縄を編んだものなど、耐久性の高い素材が使われているものを選んでください。

さらに体格が小さい犬は、首輪で首に負担がかかってしまうケースも多いので、ハーネスが推奨されます。中～大型犬も、リーダーウォークを習得していない場合は、ハーネスを着用し、首に負担がかからないよう配慮してあげましょう。

まとめ

犬にとって危険な首輪を使い続けていると、体に負担をかけたり、脱走の危険があったりとさまざまなトラブルが懸念されます。サイズや素材、仕様など、犬が安全に、そして快適に使える首輪を選んであげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)