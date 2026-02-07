エチオピア モカ100％使用！ 最短10秒コーヒー『JET BREW』新製品を飲んでみた
最短10秒で本格派コーヒーが飲める！
キーコーヒーの家庭用コーヒーブランド「KEY DOORS+」から新商品『KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ』が2026年3月1日（日）より登場。
筆者は、キーコーヒー2026年春夏新製品のメディア向け発表会へ参加。新製品をご紹介します。
最短10秒で本格派コーヒーに！ 『JET BREW』
『JET BREW』は最短10秒で手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒー。
主な特徴は、抽出方法が「取っ手を引き上げ交差する」「ハネを折りカップにセットし、お湯を注ぐ」 「上下に振る」の3ステップで簡単にティーバッグのようにコーヒーを淹れられるところ。
エチオピア モカ100％の贅沢、新作『JET BREW エチオピア モカ』とは？
「モカは、日本の生活者が最も好きなコーヒー豆と言われています。『JET BREW』で採用している抽出方法は、コーヒーの持つ「甘く軽やかな味わい」を引き出すという特徴があります。その特徴を活かし、『KEY DOORS+ JET BREWエチオピア モカ』はモカならではのフルーティな味わいと甘い香りを存分に引き出しました。
また、モカならではの魅力をよりお楽しみいただけるよう、本商品ではエチオピア モカを贅沢に100％使用。エチオピア モカのフルーティで甘い香りを“最短10秒”で、いつでも気軽にお楽しみいただけます。」と、キーコーヒー株式会社 R&Dグループ 設計第一チームの福永 成恵さん。
実際に飲んでみた
飲んでみると、甘い香りが際立ち、馴染み深いしっかり淹れたような本格派コーヒーに仕上がっていました。
忙しい朝だけど、本格的なコーヒーを飲みたいときに役立ちそうです。10秒、20秒、30秒とティーバッグを振る回数で濃さを好みで変えられるのも便利。
他にも、春夏の季節限定ブレンドも追って発売されるそうです。『KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ』は3月1日より発売です。
製品詳細情報
商品名：KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ
特徴：エチオピア モカを100%使用した、フルーティで果実味あふれる味わいと甘い香り。
規格：65g×8袋
賞味期間：13ヵ月
希望小売価格：オープン（参考店頭価格：税込645円）
発売日：2026年3月1日（日）
販売地域：全国