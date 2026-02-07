最短10秒で本格派コーヒーが飲める！

キーコーヒーの家庭用コーヒーブランド「KEY DOORS+」から新商品『KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ』が2026年3月1日（日）より登場。

筆者は、キーコーヒー2026年春夏新製品のメディア向け発表会へ参加。新製品をご紹介します。

最短10秒で本格派コーヒーに！ 『JET BREW』

『JET BREW』は最短10秒で手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒー。

主な特徴は、抽出方法が「取っ手を引き上げ交差する」「ハネを折りカップにセットし、お湯を注ぐ」 「上下に振る」の3ステップで簡単にティーバッグのようにコーヒーを淹れられるところ。

エチオピア モカ100％の贅沢、新作『JET BREW エチオピア モカ』とは？

「モカは、日本の生活者が最も好きなコーヒー豆と言われています。『JET BREW』で採用している抽出方法は、コーヒーの持つ「甘く軽やかな味わい」を引き出すという特徴があります。その特徴を活かし、『KEY DOORS+ JET BREWエチオピア モカ』はモカならではのフルーティな味わいと甘い香りを存分に引き出しました。

また、モカならではの魅力をよりお楽しみいただけるよう、本商品ではエチオピア モカを贅沢に100％使用。エチオピア モカのフルーティで甘い香りを“最短10秒”で、いつでも気軽にお楽しみいただけます。」と、キーコーヒー株式会社 R&Dグループ 設計第一チームの福永 成恵さん。

実際に飲んでみた

飲んでみると、甘い香りが際立ち、馴染み深いしっかり淹れたような本格派コーヒーに仕上がっていました。

忙しい朝だけど、本格的なコーヒーを飲みたいときに役立ちそうです。10秒、20秒、30秒とティーバッグを振る回数で濃さを好みで変えられるのも便利。

他にも、春夏の季節限定ブレンドも追って発売されるそうです。『KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ』は3月1日より発売です。

製品詳細情報