ディーアイジーは、2026年2月7日から2月23日まで『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイトを開催します。

アニメイト池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、京都店、福岡パルコ店、仙台店、札幌店、アニメイト通販で実施されます。

ディーアイジー『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト

開催期間：2026年2月7日(土)〜2026年2月23日(月・祝)

開催場所：池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、京都店、福岡パルコ店、仙台店、札幌店、アニメイト通販

Charafu Lightは、キャラクター達が放つ眩い煌きを多彩な光源の瞬きとテクスチャーで織りなすディーアイジーの新キャラクターブランドです。

光彩エフェクトをかけたような加工により、アートテイストな商品展開を特徴としています。

2,200円購入でトレーディングカードプレゼント

期間中、『しゅごキャラ！』関連のキャラクターグッズを2,200円(税込)購入毎にトレーディングカード(全6種)を1枚プレゼントします。

カードは「Amulet Heart」「Amulet Spade」「Amulet Clover」「Amulet Diamond」「Amulet Angel」「Amulet Fortune」の6種類です。

特典の絵柄は選べません。

フェア対象グッズラインナップ

アクリルスタンド

価格：各1,760円(税込)

種類：全6種

光彩加工を施したキャラクターイラストのアクリルスタンドです。

トレーディング缶バッジ

価格：1パック660円(税込)／1BOX3,960円(税込)

種類：全6種

Charafu Light仕様のトレーディング缶バッジです。

トレーディングアクリルキーホルダー

価格：1パック770円(税込)／1BOX4,620円(税込)

種類：全6種

キャラクターデザインのアクリルキーホルダーです。

ラウンドポーチ

価格：3,300円(税込)

販売：店頭のみ(通販取扱なし)

コスメやアクセサリーの収納に便利な円形ポーチです。

リボンヘアバンド

価格：1,980円(税込)

販売：店頭のみ(通販取扱なし)

リボンモチーフのヘアアクセサリーです。

ハンプティ・ロック チャームセット

価格：3,850円(税込)

販売：店頭のみ(通販取扱なし)

ハンプティ・ロックをモチーフにしたチャームセットです。

シュシュ

価格：各1,320円(税込)

種類：全2種

販売：店頭のみ(通販取扱なし)

ヘアアレンジに使えるシュシュです。

スウェット

価格：8,250円(税込)

サイズ：ワンサイズ

販売：店頭のみ(通販取扱なし)

キャラクターデザインのスウェットです。

光彩エフェクト加工を施したアート性の高いグッズが揃う今回のフェア。

アクリルスタンドや缶バッジ、キーホルダーなどの定番アイテムから、ファッション小物まで幅広いラインナップが特徴です。

2,200円購入毎にもらえるトレーディングカードも、6種類のアムレットデザインでコレクション性があります。

ディーアイジー『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイトの紹介でした。

