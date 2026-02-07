次期「iPhone 18」の外観は現行モデルとあまり変わらないだろうと報じられています。

↑外観デザインを変える理由はない？（画像提供／Igor Omilaev／Unsplash）

リークアカウントのFixed Focus Digitalは、iPhone 18で大きなデザイン変更は行われない見通しだと言います。現行モデルの「iPhone 17」が高い売り上げを記録したため、iPhone 18の外観は大きく変わらないとのこと。

その一方、iPhone 18は、アップル自前のチップ「Apple Silicon」として初めて2nmプロセスで製造される「A20／A20 Pro」を搭載する模様。これがiPhone 18における主要な変更点になると予測されています。

以前のiPhoneを振り返ると、「iPhone 15 Pro」と「iPhone 16 Pro」で同じデザインが続いた後、iPhone 17 Proで大きなデザイン変更が行われました。フラッグシップのiPhoneのデザインが連続して刷新された前例はないため、iPhone 18 Proの外観が変更されない可能性は高いと言えます。

iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxは2026年後半に発売されると予想されており、より小さくなった「Dynamic Island（ダイナミックアイランド）」、「C2」モデム、簡素化されたカメラコントロール、2400万画素のフロントカメラ、可変絞りを備えた背面メインカメラを搭載する見込みです。

標準モデルのiPhone 18は2027年初頭に登場し、Proモデルと同様のアップグレードが予想されています。次期iPhoneは、外観よりもスペックの向上に注目です。

Source: MacRumors

The post 次期iPhone 18、外観は現行モデルとほぼ同じ？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.