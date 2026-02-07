

ケガに苦しみながらも横綱としての責務を果たしてきた鶴竜 photo by Jiji Press





連載・平成の名力士列伝71（最終回）：鶴竜

平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。

そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、温厚で真面目な性格で第71代横綱となった鶴竜を紹介する。

【素直で真面目な性格で順調に出世】

朝青龍、白鵬、日馬富士という強烈な個性を放った先輩横綱たちとはひと味違う。穏やかで知的な印象をまとったモンゴル出身４人目の横綱となった鶴竜。井筒部屋伝統のモロ差しを磨き、組んでよし離れてよしの正統派の技能が光る横綱は、温厚で素朴な外見の裏に、勝負師としてのしたたかさも備えていた。

昭和60（1985）年生まれでモンゴル・スフバートル出身。父はモンゴル国立工業大学教授という家庭で育った。モンゴル相撲の経験はなく、少年時代はバスケットボールに熱中していたが、テレビ中継でモンゴル出身の旭鷲山や旭天鵬の活躍を見て刺激を受け、力士を志した。

とはいえ相撲界にツテはない。そこで頼りにしたのが、たまたま家にあった日本の相撲雑誌に載っていた好角家団体「日本相撲振興会」の広告。入門への思いをしたためた手紙を送った。その熱意が伝わって元関脇・逆鉾の井筒親方を紹介されて入門が決まり、来日。師匠の父である先代井筒親方の四股名「鶴ケ嶺」の一字を取った「鶴竜」の四股名をもらい、平成13（2001）年11月場所、16歳で初土俵を踏んだ。

素直でまじめな性格で、師匠の教えを守ってコツコツと稽古に励み、出世は順調だった。

入門から４年後の平成17（2005）年11月場所、20歳で新十両。翌年の11月場所に21歳で新入幕を果たすと、井筒部屋伝統のモロ差しのうまさを持つ技能力士として頭角を現わし、平成20（2008）年１月場所、東前頭８枚目ながら優勝争いに絡み、技能賞を獲得。西前頭筆頭で迎えた平成21（2009）年3月場所では３大関を破って10勝し、２回目の技能賞。新小結に昇進した５月場所も３大関を撃破して９勝を挙げ、２場所連続３回目の技能賞。７月には23歳で新関脇に昇進した。

三役や三賞の常連となった鶴竜だが、当時、将来の大関、横綱と期待する声は、必ずしも大きくはなかった。理由のひとつは、相撲も性格もおとなしいこと。モロ差しの技能相撲は見事だが、爆発力には欠けた。大関陣をしばしば倒した一方で、朝青龍と白鵬の両横綱には歯が立たない。

温厚で素朴な雰囲気は、確かに魅力的ではある。しかし、抜群の運動神経や剥き出しの闘志を発揮した朝青龍、モンゴル相撲の横綱を父に持ち、生まれながらに大横綱の風格がある白鵬、全身全霊で真っ向勝負を挑む日馬富士など、大関や横綱に上がったモンゴルの先輩たちのような強烈な個性は、鶴竜からは感じられなかった。主役というより、玄人好みの脇役――。そんな印象のとおり、再関脇の平成21（2009）年11月場所から４場所連続で負け越すなど、しばらくは足踏みが続いた。

【チャンスをものにし横綱へ】

しかし、それでも変わらず、地道にコツコツと努力を重ねるなかで、力士としてたくましく成長していった。平成22（2010）年９月場所に小結に復帰して以降は安定した成績を続け、平成23（2011）年７月場所は関脇通算４場所目で初の勝ち越しとなる10勝。９月は９勝、11月は10勝と勝ち越しを続けた。

平成24（2012）年１月場所10日目、横綱・白鵬と対戦。初顔からこの時まで20連敗もしていた難敵に、モロ差しからの寄りで快勝し、10勝で技能賞を獲得した。関脇で連続２ケタ勝利だから、３月場所は当然大関取りだが、上には５大関がひしめいている。過去、大関に６人が並んだ例はない。そんな事情から、大関取りのハードルはかなり高く、乗り越えるのは難しいと思われた。しかし、そんな前評判を鶴竜は超えてみせる。４日目、この場所綱取りのかかっていた把瑠都をスピードで翻弄すると、９日目には先場所に続き白鵬に快勝。１敗の単独トップで迎えた千秋楽、豪栄道に屈し、決定戦で白鵬に敗れて優勝は逸したが、13勝の優勝同点で高いハードルをクリアし、大関に昇進した。

大関昇進後しばらくは目立った成績を残せなかったが、平成26（2014）年１月場所、初日に敗れたあとは連戦連勝。千秋楽には、１差で単独トップの白鵬との決戦に臨み、見事に寄り倒して勝利。決定戦では白鵬に敗れたが、14勝１敗の優勝同点の好成績を収めた。初の綱取りとなった翌３月場所は14日目、１敗で並ぶ白鵬との決戦を制して単独トップに立ち、千秋楽は琴奨菊を寄り切り、初優勝と横綱昇進を決めた。

大関昇進も横綱昇進も、最初に訪れたチャンスをしっかりとつかんだ姿は、温厚で素朴な風貌の裏に、勝負師としてのしたたかな強さも備わっていることを感じさせた。

横綱昇進後は、左肩のケガに苦しみながら平成27（2015）年９月場所、翌年11月場所と優勝。平成29（2017）年には両足首や腰のケガに相次いで見舞われ、５月から４場所連続休場と引退の危機に追い込まれたが、「ケガが治れば必ず復活できる」と冷静さを失わず、平成30（2018）年３月場所、13勝２敗で８場所ぶりの優勝。５月場所は14勝１敗で５回目の優勝を果たし、初の連覇を達成した。

令和元（2019）年７月場所で７場所ぶり６回目の優勝を果たしたあと、９月に師匠である元関脇・逆鉾の井筒親方が亡くなって井筒部屋は閉鎖。元大関霧島の陸奥部屋に移籍して再起を期した。再びケガのため休場が続き、令和３（2021）年３月場所限りで引退したが、ケガに苦しみながらも決してあきらめず、何度も復活を果たした姿が印象深い。

引退後は、年寄鶴竜として陸奥部屋で後進の指導にあたったあと、令和５（2023）年12月に年寄音羽山を襲名し、独立して音羽山部屋を創設。令和６（2024）年４月には陸奥部屋の閉鎖に伴って霧島らが移籍し、元中学横綱の竜鳳ら有望力士も次々と入門している。

朝青龍、白鵬、日馬富士という鮮烈な個性を放ったモンゴル出身の先輩たちが相撲協会を去った一方、脇役との印象が強かった鶴竜が横綱をつかみ、引退後も相撲協会に残った。今後、親方として、弟子育成だけでなく協会運営の面でも手腕を発揮し、大きな花を咲かせることが期待される。

【Profile】鶴竜力三郎（かくりゅう・りきさぶろう）／昭和60（1985）年８月10日生まれ、モンゴル・スフバートル出身／本名：マンガラジャラブ・アナンダ／所属：井筒部屋→陸奥部屋／初土俵：平成13（2001）年11月場所／引退場所：令和３（2021）年３月場所／最高位：横綱