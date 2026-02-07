『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、なかなか内定が出ない就活生におすすめの習慣について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

就活がうまくいかない学生の考え方

なかなか内定が取れないと焦ってしまいますよね。実は、就活がうまくいかない学生の多くは、自己分析がうまくいっていない可能性が高いです。

自己分析がうまくいかない就活生の多くは、最初から「正解」を探そうとしてしまいます。「この質問には、この答えが正しい」「この経験は自己PRに使えるか」といった具合に、自己分析をテストのように扱ってしまうのです。

しかし、自己分析に模範解答は存在しません。なぜなら、企業が見ているのは「正しい性格」や「立派な価値観」ではなく、その人がどのように物事を考え、行動してきたかだからです。

正解を探そうとすると、無意識のうちに無難な言葉や聞こえの良い表現を選びがちになります。その結果、どこかで聞いたことのあるような内容になり、自分自身の輪郭が薄れてしまいます。

自己分析は、自分をよく見せる作業ではありません。まずは良し悪しを判断せず、「事実」と「感情」をそのまま出し切ることが重要です。正解かどうかを考えるのは、そのずっと後で構いません。

自己分析に終わりがあると思っている

「そろそろ自己分析は終わらせたい」「これで完成だと思う」このように自己分析を一区切りの作業だと考えてしまうのも、よくある落とし穴です。

確かに、エントリーシートや面接対策のために、ある程度まとめる必要はあります。ただし、それは完了ではなく、その時点での仮置きにすぎません。

企業が変われば評価ポイントも変わりますし、面接官が変われば刺さるエピソードも異なります。自己分析を一度で完成させようとすると、こうした変化に対応できなくなります。

自己分析は、選考が進むにつれてアップデートされていくものです。終わりがあると思った瞬間に、思考が止まり、柔軟性を失ってしまいます。

内定するための習慣

自己分析を継続的なものにするためにおすすめなのが、日記です。といっても、立派な文章を書く必要はありません。

「今日、なぜイラっとしたのか」「なぜその行動を選んだのか」「逆に嬉しかった瞬間は何だったのか」といった小さな出来事を書き留めるだけで十分です。

日記の良いところは、後から振り返ることで共通点が見えてくる点にあります。何度も出てくる感情や判断基準こそが、自分らしさのヒントになります。

自己分析とは、過去を一度まとめて終わらせる作業ではありません。日々の思考や感情を蓄積し、必要なときに取り出せる状態にしておくことです。

今日から少しだけ、自分の行動や感情に目を向けてみてください。その積み重ねが、いざという場面で言葉として自然に出てくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）