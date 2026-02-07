寒さが深まる今こそいちごは最盛期。実が引き締まり、甘みと酸味のバランスがよくなります。カフェやスイーツショップ、ホテルでは、いちごが主役のケーキやパフェが登場。とっておきの華やかスイーツを味わいたい♪

アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル【東京／神奈川／静岡／大阪】

苺のミルクレープ

5段の“萌え断”にときめく春だけの贅沢ミルクレープ／お茶付き2178円

風味豊かな国産発酵バターやライ麦粉を使い、毎日丁寧に焼き上げるクレープに、旬のいちごを重ねた季節限定品。

「ご覧ください〜。いちご5段の断面ビジュ♪ 生地となめらかクリーム、いちごが一体に。上からフォークを入れる瞬間が最高」（里井さん、以下同）

『アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル』

［期間］3月4日まで※表参道を除く

［Instagram］@afternoontea_loveandtable

ガリゲット東京【東京】

ミルプレッセ〈ナポレオン〉

焼きたてを気軽に頬張る幸せのミルプレッセ／1400円

発酵バター100％のパイ生地を特注プレス機で薄く仕上げ、高温で焼き上げることで、香ばしさと軽やかな食感を引き出した専門店ならではの一品。手で持って食べられる新感覚のミルフィーユ。

「焼きたてのバターの香りが格別。パイの軽さといちごのジューシーさのバランスが◎」

『ガリゲット東京』

［住所］東京都港区北青山3-7-2FPG links OMOTESANDO2 1F

［TEL］03-6805-0430 ［営業］11時〜19時

［休日］不定休 ［Instagram］＠mille_feuille.gariguette

クレープとエスプレッソと れいわ【東京】

ストロベリーショコラ ホワイトメルト

とろける甘みとザク感♪ビジュも最高なショコラクレープ／各1600円

芳醇なカカオ香るショコラ生地に、ミルクチョコレートと生クリーム、フレッシュないちごを盛りつけ。

「外はパリッ、中はとろっと。中にザクザクのメイプルクッキーも入り、食感のアクセントも楽しい！いちごの酸味とチョコの甘さで、ボリューミーでも最後までペロリです」

『クレープとエスプレッソと れいわ』

［住所］東京都渋谷区渋谷1-11-1 ヒューリック渋谷美竹通りビル

［TEL］03-6450-5120 ［営業］11時〜18時

［休日］不定休 ［Instagram］＠crepe_espresso_and_reiwa

いちごたっぷりのパフェ

華やかさも満足感も格別！旬のいちごを存分に味わえる、今だけの主役級パフェが勢ぞろい。

キングファームカフェ【愛知】

ベリーちゃんのいちごタワーパフェ

グラスの中にも外にも！いちご尽くしのビジュアルが眼福／いちごプレート付き2個盛り合わせ4960円

自社農園で育てた完熟いちごを主役に、日本一にも選ばれたバウムクーヘンやこだわりのソフトクリームを使った農園ならではの一品。

「摘みたていちごが上にも中にもたっぷり！ 練乳とチョコソースのトッピングも選べ、最後まで楽しく味わえます」

『キングファームカフェ』

［期間］5月31日まで（栽培状況で変更あり）

［住所］愛知県西尾市西浅井町坂下6-1 ［TEL］0563-65-2922（予約OK）

［営業］10時〜17時（LO.16:30）［休日］水曜

［Instagram］＠kingfarmcafe

フルーツカフェ ひかり【大阪】

いちごの山登りパフェエベレスト

いちごが40粒超えの山盛り！そびえ立つ高さに歓声／エベレスト6000円、白エベレスト12000円

最高品質のフルーツを使ったパフェで知られる人気店。毎年いちごの季節になると登場する名物が、高さ約50cmもの国産いちごを積み重ねた存在感抜群のパフェ。

「この迫力！ 運ばれてきた瞬間からテンションがアップ。みずみずしいいちごと軽やかなクリームの相性も抜群。シェアはもちろん、ひとり占めしてもよし！」

『フルーツカフェ ひかり』

［住所］大阪府大阪市中央区淡路町4-2-13 アーバンネット御堂筋ビル

［営業］8時〜22時 ［休日］なし

［Instagram］＠hikaricafe.0701

八百屋の嫁が作るモモべジ 中之島店【大阪】

ストロベリームーン

八百屋発！創意工夫が詰まった逸品／3300円

八百屋の目利きで選ばれた、上質な果物を使ったスイーツが人気の店。パンナコッタのいちごパフェのグラスの上にミルフィーユを重ね、その上に丸いショコラをトッピングした見た目は写真映えも抜群。

「サクサク感とまろやか食感の組み合わせが絶妙。果物そのもののおいしさが直球で伝わるパフェです」

『八百屋の嫁が作るモモべジ 中之島店』

［住所］大阪府大阪市北区中之島6-1-45 ［TEL］06-7410-1329

［営業］10時〜18時（LO.17：00）［休日］火曜

［Instagram］@momovege_nakanoshima

パレスホテル東京 ザ パレス ラウンジ【東京】

3種の苺パフェ

水面に浮かぶ白鳥を思わせる優雅で繊細ないちごのアート／コーヒーまたは紅茶付き6300円

その時季に最もおいしい3種のいちごを厳選し、甘みや酸味の違いを食べ比べるのも楽しいパフェ。

「グラスの中は、ミルクアイス、いちごムースやソースが重なり、サクサクとしたフイヤンティーヌがアクセント。敷きつめられたいちごの波間に白鳥が浮かぶ姿に心が躍ります」

『パレスホテル東京 ロビーラウンジ ザ パレス ラウンジ』

［期間］2月28日まで ［住所］東京都千代田区丸の内1-1-1 1F

［TEL］03-3211-5309 ［営業］11時〜24時（LO. 23:30）

［Instagram］@palacehoteltokyo

サロン ベイクアンドティー【東京】

パフェ オ フレーズ ショコラ -KIHIN-

香り、層、余韻まで美しい大人のパフェ／数量限定 5280円

白砂糖や生クリームを控えた“ギルトフリー”を掲げる人気店の一品。いちごにショコラ、フランボワーズを重ね、チャイやサングリアの香り、クローブジュレのスパイスが奥行きを演出。

「いちごのブーケのような華やかさにうっとり。香りが重なり合い、食べ進めるごとに変化が。甘さに頼らない大人の満足感があります」

『サロン ベイクアンドティー アトレ恵比寿店』

［期間］2月中旬頃まで ［住所］東京都渋谷区恵比寿南1-6-1 アトレ恵比寿西館 3F

［TEL］03-6452-4873 ［営業］10時〜21時（LO.お食事19:30、ドリンク20:00）※10:00-11:00はTO GOメニューのみ

［休日］不定休※アトレ恵比寿に準ずる ［Instagram］@salon_bakeandtea

お取り寄せも♪いちごスイーツ

ときめきも華やかさも持ち帰れる。贈る相手の笑顔が浮かぶ、いちごスイーツをセレクト。

ゴディバ【全国】

サブレショコラ ストロベリー アソートメント

色も香りも可憐ないちご×ショコラのご褒美サブレ／14個入り 4860円

サクッと軽やかなサブレで、なめらかなチョコレートガナッシュをサンド。いちごの甘酸っぱさを生かした4種のフレーバーがそろい、ひと箱で食べ比べも楽しめる。

「食感は軽やか、口どけはリッチ。いちごの香りがふわっと広がって、ついもう1個と手が伸びます。数のバリエーションも豊富で、ギフトに選ぶことが多いです」

『ゴディバ』

［期間］2月16日まで 全国のゴディバショップほか

［ONLINESHOP］https://www.godiva.co.jp/shop/

菓匠もりん【香川】

苺のモンブラン

いちごを極めた7層仕立ての贅沢モンブラン／4280円

いちごコンポートやジュレ、小豆、生クリーム、栗ペースト、吉野本葛、いちごクリームを重ねた7層構成。食べ進めるたびに味わいが変わるモンブラン。

「一面真っ赤ないちごビジュが印象的。カットすると層の美しさに感動します。酸味と和素材のコクが合わさって、ひと切れで和洋どちらの良さもしっかり楽しめます」

『菓匠もりん 善通寺本店』

［住所］香川県善通寺市生野町1061 ［TEL］087-785-3826

［ONLINESHOP］https://shop.kasyou-morin.com/

京ぎをん ににぎ【京都・東京・関東】

王様いちごの福

いちごが主役の王道和菓子！果汁あふれる、いちご大福／1個518円

厳選した大粒いちごと、京の白あん、軽やかなホイップクリームをふわふわのお餅で包んだ看板商品。

「かぶりつくと果汁がじゅわっと広がって、白あんの上品な甘さがいちごの酸味を引き立てます。世代を問わず喜ばれるから、手みやげに迷ったときの頼れる存在です」

『祇をん ににぎ 祇園本店』

［住所］京都府京都市東山区祇園町北側347-115 楽宴小路内

［TEL］075-541-2120［ONLINESHOP］https://kajitsunofuku.jp/

メゾンジブレー【神奈川】

フルール ド ロッソ

箱を開けた瞬間、花が咲くいちごジェラートのケーキ／5号（円型）5184円

ココナツの生地とアイスクリームを土台に、栃木県産いちごとパッションフルーツのシャーベットを花びらのように絞った華やかなアイスケーキ。

「記念日にもぴったりな可憐さ。ココナツのやさしいコクと、いちごのフルーティーさで、後味まで軽やかです」

『メゾンジブレー 本店』

［住所］神奈川県大和市中央林間4-27-18

［TEL］046-283-0296 ［ONLINESHOP］https://givreetokyo.shop-pro.jp/

ミモザショコラトリー【静岡】

イチゴ缶

いちごとチョコを極めた専門店仕立てのクッキー缶／3960円（大）

チョコサンドクッキー、さくさくいちご×ホワイトチョコ、いちごのメレンゲの3種類のお菓子をぎゅっと詰め込んだ、チョコレート専門店ならではのひと缶。

「いちごの風味がしっかりしていて、チョコとのバランスも秀逸。見た目の可愛さと味の完成度、どちらも満たされます」

『ミモザショコラトリー 三方原本店』

［住所］静岡県浜松市中央区根洗町698

［ONLINESHOP］https://mimosashop.stores.jp/

一年に一度のごほうび！ホテルでいちご

ホテルのビュッフェやアフタヌーンティーで味わう、非日常感たっぷりのいちごスイーツ体験！

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜「THE KAHALA Lounge」【神奈川】

ストロベリーアフタヌーンティー

艶やかな赤に心奪われる横浜で味わうアフタヌーンティー

いちごを主役に、ムースやタルト、グラススイーツ、セイボリーまでバランスよくそろい、ひと皿ごとに洗練された美しさが光る。

「横浜らしい観覧車のティースタンドに真っ赤ないちごスイーツがラインアップ。特にいちごの形の艶やかな光沢のグラサージュムースにきゅん♪ セイボリーにもいちごが生かされています」

『ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜「THE KAHALA Lounge」』

［住所］神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 14F［期間］3月31日まで

［時間］12:00/12:30/16:00/16:30［料金］10120円（税サ込み）オリジナルベア付き 2名23540円（税サ込み）

ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」【東京】

ストロベリーデザートブッフェ

独創的ないちごデザートがずらり心躍る、美しさも主役のブッフェ

4か月の開催期間中、2か月ごとに内容が替わり、訪れるたびに新しい味に出合える。

「約20種類のいちごデザートがそろう充実ぶり！ 中でもイチ推しは、グラスショートケーキ。爽やかないちごヨーグルトとアサイーのコンビネーションもおすすめ。パティシエさんたちの力作を、心ゆくまで堪能できます」

『ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」』

［住所］東京都目黒区三田1-4-1 1F［期間］4月30日まで ※平日限定

［時間］15：00〜17：00（LO. 16：30）※90分制［料金］7000円（税サ込み）

ヒルトン名古屋「インプレイス3-3」【愛知】

ストロベリー コレクション ザ シークレットパーティー

いちご好きが心待ちにする年に一度のパーティー

毎年人気のストロベリースイーツビュッフェが、今年は“赤と黒”をテーマに登場。定番のショートケーキやタルトに加え、ライブステーションではクレープシュゼットやいちご大福をできたてで。チョコや抹茶、チーズなど多彩な素材と組み合わせたスイーツが並び、セイボリーやドリンクも充実。

「テーマ性も世界観も楽しい！ ライブスイーツは気分が一気に盛り上がります」

『ヒルトン名古屋「インプレイス3-3」』

［住所］愛知県名古屋市中区栄1-3-3 1F［期間］3月8日まで

［時間］金〜日・祝 15：00〜17：00（料理提供は16：30まで）※2月5日〜3月8日は木〜日・祝で開催

［料金］5500円（税サ込み）

教えてくれたのは……里井真由美さん●フードジャーナリスト。農林水産省審議会委員。食に関する15の資格を持ち、年間1000店以上を食べ歩く。スイーツは年間5000種以上を実食し、雑誌やテレビなどで情報を発信。［Instagram：＠mayumi.satoi］

取材・文／鈴木恵理子