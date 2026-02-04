　7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1410円高の5万5820円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては1566.32円高。出来高は1万1389枚となっている。

　TOPIX先物期近は3765ポイントと前日比54ポイント高、TOPIXの現物終値比は66.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55820　　　　 +1410　　　 11389
日経225mini 　　　　　　 55840　　　　 +1430　　　225930
TOPIX先物 　　　　　　　　3765　　　　　 +54　　　 10386
JPX日経400先物　　　　　 33930　　　　　+510　　　　1474
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　 +11　　　　 801
東証REIT指数先物　　　　　1982　　　　　　-3　　　　　 7

株探ニュース