日経225先物：7日0時＝1410円高、5万5820円
7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1410円高の5万5820円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては1566.32円高。出来高は1万1389枚となっている。
TOPIX先物期近は3765ポイントと前日比54ポイント高、TOPIXの現物終値比は66.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55820 +1410 11389
日経225mini 55840 +1430 225930
TOPIX先物 3765 +54 10386
JPX日経400先物 33930 +510 1474
グロース指数先物 704 +11 801
東証REIT指数先物 1982 -3 7
株探ニュース
