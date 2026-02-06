最強の武器を手にしたトッププロがどう戦うのか？ 駆け引きの妙と表情、そして勝利の鮮やかさに、見る者は魅了された。

【映像】“半年で9億稼いだ”最強プロ、最強手札でも動じない“表情”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第8回が1月31日に放送。昨年、海外大会に参加した半年で賞金約9億円を荒稼ぎしたことが話題となったトップポーカープロ・みさわが「AA」を手にしたシーンに、視聴者から大きな反響が寄せられた。

話題の場面はファイナルテーブル中盤。まずここで動いたのが、新山（さや香）だ。ハートで揃った「KJ」で8000点を差し出した。これに続きみさわが、「AA」という最強クラスの手で勝負に乗る。別室の観戦者からは「わー！」「来たー！」「さすがだ…ここで来たみさわさん！」と大歓声が上がり、実況の田口尚平も「プロはどう扱うんですか！？このエーシーズ！」と盛り上げる。

ここで打った手は2万点の投入。この時点で画面に表示された勝率は94％。プロが大きく優位に立っていることを、数字がはっきりと示していた。続く三浦翔平が撤退し、勝負は新山との一騎打ちに。「新山さんはきついですよね」「これやばいぞ」と、勝負手であるがゆえにピンチを迎えてしまった新山に、心配の声が上がる。

コミュニティーボードにはハートの「7」、ダイヤの「9」、ダイヤの「4」。新山がチェックでみさわの出方を窺うと、みさわは1万2000点の追加投入。新山はここでコール、譲らない構えを見せた。「安いのワンコールしたくなっちゃったか…」「やばいな」「引き出していきますね…」とみさわの一手に誘われた新山に観戦者から同情の声。

4枚目、ターンカードはクラブの「J」。新山に「J」のペアが成立すると、さらに観戦者は「引かされてしまった！」「これはまずい！」と騒然。新山のチェックに対してみさわは2万8000点のチップをさらりと並べた。優勢と見た新山は、ここでコールを選択。

そして5枚目、リバーはハートの「5」。新山がチェックをすると、みさわはここで手元にチップを1枚だけ残し、4万8000点の追加で実質オールインを宣言。このリアクションにのけぞる新山。「4万8000…」と呟き長考。「俺らはエーシーズをわかっているけど、新山はわからんもんね…」と観戦者からは共感の声も上がる。

「行くしかない、コール！」と決断した新山。みさわのカードを見るや否や、背もたれにのしかかり、口を大きく開けて「うわー！」と悶絶。一方のみさわは席を立ちガッツポーズ。「これがプロ、みさわだ！」と田口が会心勝利を告げると、視聴者からも「本気の表情」「めっちゃ怖い」「これはしゃーない」「不動のみさわ」と大きな反響が集まった。

この一部始終を見届けた“ポーカー女王”こと岡本詩菜は「最後のリバーで残している額が絶妙ですよね。相手にコールさせる額を残している」と、みさわの駆け引きを絶賛していた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）