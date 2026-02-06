iLiFE!が、メジャーデビューが決定したことを発表した。

フジテレビ他にて毎週日曜朝9時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』の新エンディングテーマにiLiFE!の「BRAVE GROOVE」に決定し、本楽曲にてメジャーデビューとなる。「BRAVE GROOVE」は、作中でもキャッチーに扱われるノイズやバグなどの“いらないもの”にも意味を見出し、自分らしさとして取り入れる視点を表した楽曲になっているという。

「BRAVE GROOVE」は、2026年2月11日に先行配信スタート。この楽曲も収録されるアルバムが、日本コロムビアから、2026年3月31日に発売が決定した。iLiFE!盤の他に、メンバーの個別盤も用意され、全10形態での発売が予定されている。

なおiLiFE!は、8月に神奈川・Kアリーナでの単独公演の開催も控えている。

◾️シングル「BRAVE GROOVE」

2026年3月31日（火）発売 ◆先行配信「BRAVE GROOVE」

2026年2月11日（水）リリース

配信：https://lnk.to/BRAVEGROOVE

※TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』EDテーマ 全形態：2,250円（税込）

TYPE-ACOCP-42669

TYPE-B<あいす盤>COCP-42670

TYPE-C<空詩かれん盤>COCP-42671

TYPE-D<心花りり盤>COCP-42672

TYPE-E<福丸うさ盤>COCP-42673

TYPE-F<若葉のあ盤>COCP-42674

TYPE-G<虹羽みに盤>COCP-42675

TYPE-H<小熊まむ盤>COCP-42676

TYPE-I<純嶺みき盤>COCP-42677

TYPE-J<恋星はるか盤>COCP-42678 ▼CD収録曲

「BRAVE GROOVE」他 全5曲収録

※全10タイプ各盤共通の4曲とタイプごとの限定収録を含む各5トラック収録

TYPE-A＜iLiFE!盤＞

01.BRAVE GROOVE

02.iLiFE! SE ※TYPE-A限定収録

03.完全勝利Love&Good !

04.キュンとクラフト

05.ユメクライミング

（メンバー個別盤は、M-2 BRAVE GROOVE solo ver.収録） ◆リリースイベント情報

会場にて販売予定のCD購入者を対象とした特典会の実施を予定しております。CD購入特典の詳細は後日解禁予定。

◾️＜「BRAVE GROOVE」iLiFE!リリース記念単独公演＞ 2026年2月18日（水）

OPEN17:00 / START18:00 Zepp DiverCity (TOKYO)

＊本公演は通常の特典会実施はございません 2026年3月22日（日）@神戸某所

2026年3月29日（日）@名古屋某所

2026年3月31日（火）@東京某所