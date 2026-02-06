元俳優の前山剛久が5日までにTikTokで「今まで語らなかった過去」について明かしたものの、ネット上で物議を醸している。

かつて歌手の故・神田沙也加さんと交際していた前山。2021年に生前の神田さんと口論していたことが「週刊文春」（文藝春秋）に報じられ、活動を休止し、当時所属していた事務所を退所した。

その後、2024年に一度俳優業復帰を試みるも、出演を告知した舞台の上演が見送られ、2025年12月にメンズラウンジで「真叶」という源氏名で働いていることを公表していた。

前山は、5日までにTikTokアカウントを立ち上げ、動画を投稿。その中であらためてメンズラウンジでの勤務を報告しつつ、「本日は今まで語らなかった過去、夜職として働く理由についてお話します」と切り出した。

前山によると、俳優をやめたあと「違う仕事を模索していく中で一般企業への就職も考えました」とのこと。しかし、30社ほど受けた面接で「年齢や過去、経歴により全て不採用だった」といい、「それでも生活費は必要なので、スーパーのアルバイトをしたり、会社経営にもトライしましたが全てうまくいきませんでした」と明かした。

一方、「これからどう生きて行こうか悩んだときに、周りの方の助言で夜の世界に進みました」と明かした。また、現在は「自分と同じように芸能界で仕事を失った人を救う活動がしたい」と目標があるとし、「芸能界を引退した人や、芸能で伸び悩んでいる人をサポートする会社を作りたい」と説明。今後、メンズラウンジで設立のための資金を貯めるとしていた。

しかし、この動画にネット上からは、「芸能界で単に上手くいかなかった人と芸能界を干された人は違う」「自分のせいで仕事失ったことちゃんと理解してる？」という声が集まっていた。