＜同居義母、ダブスタ全開！＞元凶はお前だ〜！嫁いびりを暴露。深々と頭を下げた義母【第6話まんが】
私（エミ）は、夫のリョウと結婚し、義実家で同居していました。しかし義祖母から嫁いびりをされてきた義母は、私とは良好な関係を築きたいと言いながら、義祖母にされてきたのと同じような意地悪を私にするようになりました。まさにダブルスタンダードです。そしてリョウの妹・モモカちゃんの結婚にあたって、義母は自己中心的な主張を炸裂させました。私は次々と矛盾を指摘し、自身の「ダブスタ」に気づいてもらった上で同居を解消したのです。
義祖母は親戚に向かって、義母が嫁である私に意地悪ばかりするから出ていかれたと吐き捨てました。私にしてみれば「あなたがそれを言う！？」といったところです。私には同居解消の道がありましたが、義母には逃げ場はなかったでしょう。
リョウには私がこの目で見たり義母から聞いたりした、義祖母から義母への嫌がらせの内容をすべて伝えました。長年一緒に暮らす義父がその気配に気づかないのはおかしいです。リョウは義父に言い放ちました。「諸悪の根源は親父だろ」
リョウが義祖母の嫁いびりを暴露すると、その場にいた親戚たちがザワつき義祖母や義父を問いただしはじめました。
義祖母はしどろもどろになりながら焦っていました。
今後は義祖母の義母に対する態度が和らぐことを願います。
私は無事に同居解消できましたが、それはリョウが私の味方でいてくれたからです。
義母だって、もともとは私と同じ義実家に嫁いだ身。けれど義父が味方にならなかったから今があるのです。
妻と母親の間に入る夫の対応次第で、未来はこうも変わるのかと思ってしまいました。
義母はこちらに向かって深々と頭を下げてくれました。
これからは義父がきちんと向き合って、義実家が義母にとって暮らしやすい家になるよう願っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
