iLiFE!が、ニューアルバム『BRAVE GROOVE』を3月31日にリリース。日本コロムビアよりメジャーデビューする。

本作の表題曲は、フジテレビ他にて毎週日曜朝9時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』の新エンディングテーマ。1月4日より放送されている本楽曲は、グループ初のアニメタイアップとなる。

本楽曲は、作中でもキャッチーに扱われるノイズやバグなどの“いらないもの”にも意味を見出し、自分らしさとして取り入れる視点を表した楽曲に。また、2月11日に先行配信されることも決定した。

アルバムは、iLiFE!盤のほかにメンバーの個別盤も用意。全10形態での発売が予定されている。

なおiLiFE!は、8月にはKアリーナ横浜での単独公演の開催も予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）