櫻坂46田村保乃・藤吉夏鈴・守屋麗奈・山崎天らがランウェイ「TGC in あいち・なごや」第8弾出演者発表「新しいカギ」特別ステージも
【モデルプレス＝2026/02/06】2月15日、IGアリーナにて「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が開催される。同月6日、櫻坂46の田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）ら豪華ゲストが出演することが発表された。
ゲストモデルには、愛知県出身でモデルとして活躍する一方、現在放送中の木曜劇場「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」出演など、数々の話題作に出演する人気俳優の岡崎紗絵、2783名もの応募の中から「ミスセブンティーン 2025」に選ばれ、見事「Seventeen」の専属モデル入りを果たした梶原叶渚、応募者2万2509名のオーディションを経て、乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループとして誕生し、今年 2026年4月には国立競技場での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を控えている櫻坂46より、田村、藤吉、守屋、山崎に加え、メインアーティストとして「TGC in あいち・なごや2026」への出演が決定しているME:Iから、SUZU、RINONの出演が決定した。
そして、ゲストには、タレント、映画、役者、歌手、コメンテーターに加え、2025年12月公開映画「ズートピア2」日本語版吹き替え版でミルトン・リンクスリーの声を担当するなど、芸能界を代表する存在であり、「TGC熊本 2025」以来2回目のTGC 出演となる梅沢富美男、故郷・青森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いでいるモデル・タレントの王林、国民的人気を誇るお笑い芸人・たんぽぽの川村エミコ、バブル時代をモチーフにしたネタでブレイク後、近年はテレビ・ラジオだけでなく、片付け本の執筆やバレーボール関連のイベントなど多方面で活動している平野ノラも会場を盛り上げる。
さらに、愛知県出身で2008年にSKE48の1期生として加入し、11歳でAKB48「大声ダイヤモンド」のセンターに抜擢。以降、SKE48の不動のセンターとして 15作連続でセンターを務め、2018年には世界選抜総選挙で 1位を獲得するなど確かな実績を重ね、2021年の卒業後はタレント・アーティストとして活動を続ける一方、今年元旦に結婚を発表し話題を集め、14年ぶりのTGC出演となる松井珠理奈、お笑いタレントとして活動する一方、3歳から習っているクラシックバレエで数々の賞を獲得、舞台やテレビ出演、バレエ講師としての活動に加え、バレエブランド「Kekke」のプロデュースも手がけるなど、多彩な分野で活躍し、TGC初出演となる松浦景子、同じくお笑いタレントとして活躍する傍ら、SNS で見せる母の一面にも度々話題を集めているやしろ優、5人組ボーイズグループ・WILD BLUEのリーダーを務める一方、俳優として映画『見える子ちゃん』や現在放送中の連続ドラマＷ-30「ストロボ・エッジ Season2」など、多くの話題作に出演する山下幸輝が登場する。
2025年の大みそかを盛り上げた国民的バラエティ番組・フジテレビ『新しいカギ』から感動を生んだ「日本一たのしい年越し！カギダンススタジアム」優勝校×岡部大（ハナコ）の再共演が決定。2025年12月31日大みそかの19時からフジテレビにて生放送された「新しいカギ 日本一たのしい年越し！カギダンススタジアム」で、計8チームの熱戦を制し、優勝を勝ち取った愛知県の中京大学附属中京高等学校と岡部大（ハナコ）が「TGC in あいち・なごや 2026」のステージで、再び共演し、感動を生んだフォーマンスを再現することが決定した。
「カギダンススタジアム」は、高校生ダンサーたちが芸能人とタッグを組み、日本一の座を懸けて「ダンススキル」と「会場を笑顔にさせられるか」を競い合うダンスコンテスト。「TGC in あいち・なごや 2026」の開催地・名古屋を拠点とする中京大学附属中京高等学校が優勝を果たしたことをきっかけに実現した、まさに奇跡のような今回のステージ。番組内で披露されたパフォーマンスを、テレビの枠を超え「TGC in あいち・なごや 2026」の舞台で披露し、会場に熱狂と感動を届ける。
「TGC in あいち・なごや 2026」の開催テーマ「TSUMUGU：Design the Next」、そして同日、横浜BUNTAIで開催される「TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026」のテーマ「HARMONIZE：Connect the Next」。この2つのテーマを体現する、スペシャルステージの実施が決定した。本ステージでは、NTTグループが提唱する次世代情報通信基盤構想「IOWN（アイオン）」を活用し、名古屋・IG アリーナと横浜BUNTAI、2つの会場をリアルタイムで接続。離れた場所にいながら、まるで同じ空間にいるかのような演出で、これまでのライブやファッションイベントの常識を超える、新しい体験を届ける。
ステージでは、映像・音・パフォーマンスが連動し、名古屋と横浜が“ひとつのステージ”としてシンクロ。会場の枠を超えて盛り上がりが共有される、TGCならではのスケール感と臨場感を体感できる。さらに、この IOWNスペシャルステージには、今の時代を象徴するポップカルチャーとして注目を集めるKAWAII LAB.所属グループのFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEの出演も決定！最先端テクノロジーと、“KAWAII”カルチャーが融合することで、未来のエンターテインメントを感じさせる、特別な瞬間を創り出す。ファッションと音楽、リアルとデジタル、そして「今」と「次の時代」をつなぐこのステージは、TGC が 20 周年を迎える節目だからこそ挑戦できる、未来志向のプロジェクトだ。
14年ぶりの「TGC in あいち・なごや 2026」を記念し、クリエイティブアンバサダーの三代目 J SOUL BROTHERS・岩田剛典が手掛けたメインビジュアルを用いたグッズに加え、サンリオキャラクターとコラボしたオリジナルグッズが登場。オフィシャルグッズは全6アイテム、サンリオキャラクターズコラボグッズは全10アイテムをラインアップ。さらに、オンライン限定でスマホアクセサリーも多数登場する。
今回のケータリングでは、愛知米を使用したおにぎり、香ばしく焼き上げたうなぎの蒲焼きを細かく刻んでご飯にのせ、三通りの味わいを楽しめる「ひつまぶし」、海老の天ぷらを包んだひと口サイズのおにぎりで、香ばしさと旨みが楽しめる「天むす」、とろみのあるスパイシーなあんを太めのパスタに絡めて味わう「あんかけパスタ」、愛知県産三河豚の大腸と国産の牛すじを秘伝の赤味噌でじっくりコトコト柔らかくなるまで煮込んだ「赤味噌どて煮」、揚げたてのとんかつにコク深い八丁味噌だれをかけた「味噌カツ」、愛知県原産の地鶏である名古屋コーチンを使用した「名古屋コーチン唐揚げ」など、愛知・名古屋の名物が勢揃い！さらに、名古屋名物・台湾ラーメン発祥の名店として知られ、刺激的な辛さと旨みがやみつきになる一杯で全国にファンを持つ矢場味仙から新名物の「台湾丼」、名古屋市発祥で中部を中心に展開する人気ラーメンチェーンのスガキヤから、一足先に3月発売の新作スイーツ「スーちゃんフラッペ」、世代や国境を越えて愛され続ける日本発のキャラクターエンターテインメント企業株式会社サンリオから、ハローキティメロンパンビスケットなど「バラエティに富んだお菓子詰め合わせ」も登場する。（modelpress編集部）
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催日時：2026年2月15日（日）開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、梅沢富美男、岡崎紗絵、王林、小川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、たんぽぽ・川村エミコ、さくら、佐々木満音、志田こはく、鈴木瞳美（≠ME）、ME:I・SUZU、櫻坂46・田村保乃、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、平野ノラ、櫻坂46・藤吉夏鈴、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、松井珠理奈、松浦景子、MINAMI、村上愛花、櫻坂46・守屋麗奈、やしろ優、山口綺羅（Girls2）、櫻坂46・山崎天、WILD BLUE・山下幸輝、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、ME:I・RINON、りんか他 ※50音順
モデル：夏姫えれな（手羽先センセーション）、松山綺利（手羽先センセーション） 他 ※50音順
ゲスト：WEESA（PSYCHIC FEVER）、太田博久（ジャングルポケット）、ハナコ・岡部大、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、杢代和人、MON7A、山中柔太朗 他 ※50音順
メインアーティスト：izna、IS:SUE、岩田剛典、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順
オープニングアクト：ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A 他 ※50音順
MC：ウエンツ瑛士、鷲見玲奈
