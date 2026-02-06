500万人超フォロワーを持つ“氷上のセレブ”が見せた異例行動が波紋　母国内でも非難の声「まるで女王様。本当にひどい」【冬季五輪】

五輪出場でひときわの注目を集めるリールダム(C)Getty Images

現地時間2月6日に開会式を迎えるミラノ・コルティナ冬季五輪。全8競技116種目で各国のスターたちがしのぎを削る冬の祭典にあって、小さくない注目を集める一人が、スピードスケート女子500m、1000mのオランダ代表であるユッタ・リールダムだ。

現在27歳のオランダスケート界のヒロインは、大会前から早くも大衆の関心を惹きつけてやまない。現地時間2月1日には、自身のSNSで、自らが所有するプライベートジェットでイタリア入りをする様子を収めた自撮り写真を公開。インスタグラムのフォロワー数は500万人超えのセレブリティスターとしての顔も併せ持つ彼女らしい姿を見せた。

無論、実力も伴っての行動ではある。リールダムは今年1月のワールドカップ最終戦の1000mで、ミラノ・コルティナ五輪の日本代表である郄木美帆を撃破。今季3勝目を挙げている。

しかし、アスリート離れした煌びやかなリールダムの振る舞いは、オランダ国内で反感も買っている。元サッカー選手で、スポーツジャーナリストであるヨハン・ダークセン氏は、日刊紙『De Telegraaf』において「彼女はあらゆるものを持ってる億万長者のような暮らしをしている。ただ、あの態度は、まるで女王様のようだ。本当にひどいね。もし私が彼女のコーチだったら、あんな態度は許さないだろう」と嘆いた。