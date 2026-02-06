ディズニーストアに、映画『ズートピア』公開10周年を記念した、にぎやかなドーナツパーティーをテーマにした新コレクション「10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia」が登場。

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」などキャラクターをモチーフにしたドーナツや、ポップで楽しい描き起こしアートを使用したグッズが多数展開されます☆

ディズニーストア『ズートピア』公開10周年記念コレクション「10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia」

スケジュール：

先行発売日：2026年2月10日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で2月9日（月）12:00〜2月10日（火）7:00の先行販売が実施されます発売日：2026年2月13日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、“ズートピアのドーナツパーティー”をテーマにした『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションが登場。

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」たちが、パーティーグッズを身につけて、ドーナツやドリンクを持って楽しむにぎやかな描き起こしアートです。

10周年にちなんだ「10」の数字が隠れた、遊び心あふれるデザインに仕上げられています。

今回展開されるぬいぐるみには「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」に加え、ドーナツが大好物の「クロウハウザー」がラインナップ。

両手にドーナツを持って嬉しそうな姿がキュートです。

ぬいぐるみキーチェーンは、キャラクターをモチーフにしたドーナツ5種セットが登場。

さらに、タンブラーやポーチなどの雑貨から、トートバッグやキャップなどのファッションアイテムまで幅広く展開されます。

長袖Tシャツは、ペアで並ぶと「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が乾杯しているように見える背面アートがポイント。

ティッシュボックスカバーはドーナツの箱をイメージしたユニークなデザインで、日常を楽しく演出します☆

ズートピア トートバッグ 10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia

価格：5,500円 (税込)

サイズ：約高さ33×幅44×奥行き(底マチ)18cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約19cm

「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」「フラッシュ」「フィニック」「クロウハウザー」がそれぞれ好きなドーナツやドリンクを持って乾杯しているシーンを描いた、大きめのトートバッグ。

「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の下にある、ドーナツのアルファベットで書いた“DONUT PARTY”ロゴがパーティーのワクワク感を盛り上げます。

反対の面に刺繍された「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」モチーフのドーナツもポイントです。

ニック・ワイルド 長袖Tシャツ 10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia

価格：5,900円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

「クロウハウザー」や「ジュディ・ホップス」など、仲間と楽しむドーナツパーティーをイメージした「ニック・ワイルド」デザインの長袖Tシャツ。

背面に、ドーナツをのせたドリンクで乾杯するパーティーアイテムを身に着けた「ニック・ワイルド」がプリントされています。

ポップな装いに身を包んだ「ニック・ワイルド」の下には“Welcome to Zootopia”のロゴ入りです。

ジュディ・ホップス 長袖Tシャツ 10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia

価格：5,900円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

背面にドーナツで乾杯するパーティーアイテムを身に着けた「ジュディ・ホップス」をプリントした長袖Tシャツ。

正面の胸ポケットには「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をモチーフにしたドーナツが入っています。

「ジュディ・ホップス」の特徴が詰まった、かわいい刺しゅうアップリケです。

クロウハウザー マルチポシェット 10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia

価格：4,500円 (税込)

サイズ：約高さ41×幅24×奥行き20cm

ショルダー部分 約 72〜142cm ※調節可能

ドーナツが大好物のチーター「クロウハウザー」をそのまま再現したぬいぐるみ風マルチポシェット。

ドーナツが入っていそうなほどにぷくっと膨らんだほっぺ、ぽこっとしているやわらかなお腹もキャラクターらしくてチャーミングです。

荷物の出し入れはキャラクターの首元うしろ側にある開口部からでき、面テープ仕様になっています。

ズートピア シークレットストラップ 10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：約高さ6×幅5.3×奥行き3.5cm

キャラクターモチーフのドーナツチャームが目を引くシークレットストラップ。

カラフルユニークなチャームに付属されたダイカットプレートがポイントです。

「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」「フラッシュ」「フィニック」「クロウハウザー」の全5種類のうちいずれか1種類がランダムに入っています。

ズートピア サブレ 缶入り エンボス 10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約縦15.5×横17.5×厚み5.5cm

キャラクターの上にあるカラフルな風船がパーティーのワクワク感を盛り上げる、ドーナツパーティーデザインの缶ケース入りサブレ。

楽しい雰囲気でいっぱいのキャラクターアートはエンボス加工で立体的にあしらわれています。

ココナッツを練り込んだクッキーにチョコレートがかかっている、チョコレートがけドーナツサブレ10個入りです。

ZOOTOPIA FASHION

ラインナップ・価格：

・ショルダーバッグ 5,900円(税込)

・ハット＜ニック＞ 4,000円(税込)

・ブルゾン 14,500円(税込)

・ポシェット 3,900円(税込)

・長袖シャツ・ベストセット 12,300円(税込)

・ハット＜ジュディ＞ 4,900円(税込)

・ポーチ 3,900円(税込)

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア

『ズートピア』のキャラクターやモチーフを取り入れたファッションアイテムが登場。

警察官の「ジュディ・ホップス」が着ている制服をイメージにしたベスト付き長袖シャツやハット、ニックをイメージしたブルゾンやハットなど、キャラクターになりきって楽しめるファッションアイテムがラインナップ。

さらに、アイスキャンディーやニンジン型レコーダーペン、ドーナツ屋さんなど、作中に登場するモチーフを取り入れたショルダーバッグやポーチなども登場します。

作品の世界観を感じられる存在感のあるデザインで、パークへのおでかけにもぴったりです。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の公開10周年を記念した、にぎやかなドーナツパーティーをテーマにした新コレクション。

ディズニーストアにて2026年2月10日より順次販売される「10TH Anniversary Collection from the Disney movie Zootopia」の紹介でした☆

