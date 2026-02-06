「モスバーガー」を運営するモスフードサービス（東京都品川区）が、「TABASCOソース」を使用した期間限定メニュー「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」を東京・モスプレミアム千駄ヶ谷店と神奈川・モスプレミアム桜木町クロスゲート店の2店舗で、2月5日から新発売します。

【写真】色鮮やか！ 「TABASCO」ソース全7種類！ 辛そうな「和牛バーガー」＆「大人のベリーソフトクリーム」をもっと！

新商品は燻製した赤いハラペーニョぺパーが生み出すスモーキーな辛さが特徴。価格はポテト付きで1950円（以下、税込み）です。

さらに、北海道産生乳ソフトクリームに、「TABASCO ハバネロソース」を加えたベリーソースを合わせた期間限定商品「大人のベリーソフトクリーム TABASCO ハバネロソース使用」も販売されます。

両店舗では、オリジナルレッドペパーソース、ハラペーニョソース、チポートレイソース、ガーリックソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャーソースといった「TABASCO」ソース全7種類を期間限定で設置。さまざまなメニューに合わせて、楽しむことができます。