JR東日本とJR北海道は、「北海道＆東日本パス」を今年も設定する。

JR東日本線、JR北海道線、青い森鉄道線、IGRいわて銀河鉄道線、北越急行線の全線の普通・快速列車の普通車自由席とBRTが、連続する7日間乗り降り自由のきっぷ。

新幹線や特急列車を利用する場合は、利用区間の乗車券と特急券が必要となる。ただし、北海道新幹線の新青森〜新函館北斗駅間では、両駅間内での相互発着の場合に限り、特定特急券を別途購入することで普通車の空いている席が利用できる。また、奥羽本線の青森〜新青森駅間は、区間内相互発着の場合に限り、特急・急行列車の普通車自由席および全車指定席の普通・快速列車の普通車を利用できる。石勝線の新得〜新夕張駅間と室蘭本線の東室蘭〜室蘭駅間は、区間内相互発着の場合に限り、特急・急行列車の普通車指定席を利用できる。

価格は3月13日発売分までは大人11,530円、小児5,760円、3月14日以降発売分からは大人11,780円、小児5,890円。

利用期間は春季が3月1日から4月22日まで、夏季が7月1日から9月30日まで、冬季が12月11日から2027年1月11日まで。発売期間はそれぞれ2月13日から4月16日まで、6月20日から9月24日まで、11月27日から2027年1月5日まで。