この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが、「【27卒】解禁直前2月のリアルな進捗・対策・悩みを共有したらめちゃくちゃ盛り上がった…|ES・面接・自己分析・内定」を公開した。動画では、すでに内定を3社獲得している学生と、就活を始めたばかりの学生が登場し、解禁直前のリアルな心境や具体的な対策について語り合った。

動画は1月後半、27卒の就活生3人が集まり、進捗状況を共有するところからスタート。IT業界志望のはるき氏は「一応内定が3社ぐらいあって」と余裕を見せる一方、メーカー・エンタメ業界志望のあやの氏は「本当に始めたて」としつつも、第一志望企業の書類選考通過を報告するなど、対照的なスタートとなった。

2月の悩みとして挙がったのは学業との両立だ。はるき氏は「2月の頭に面接がめちゃくちゃ詰まってて、テスト期間と被っている」と頭を抱え、「テスト受けて面接して、明日のテスト勉強して…」と過密スケジュールの惨状を訴えた。これに関連し、あやの氏も、26卒の先輩が「内定を持っているのに留年して辞退した」という話を耳にしたと明かし、一同は「単位を舐めちゃだめだ」と表情を引き締めた。

また、やってよかった対策として、あやの氏はトイアンナ氏の助言を参考にした「クロスSWOT分析」を紹介。「月1回更新する」というルールを設け、自己分析の解像度を高めているという。一方、はるき氏は自身の反省を踏まえ、親会社と子会社の違いなど「業界構造の理解」の重要性を説き、当初はプログラマー志望だったが、選考を通じて「お客さんと話すITコンサル」へ志望が変わったという自身の価値観の変化も語った。

最後は、あやの氏の「今日から春休みに入った」という発言に、これからテスト期間を迎えるはるき氏が驚愕する場面も。就活という共通の課題を通じ、互いの健闘を誓い合う和やかな雰囲気で動画は幕を閉じた。

YouTubeの動画内容

01:54

はるき氏が明かす「内定3社」の現状とあやの氏の進捗
07:17

「面接とテストが丸かぶり」2月に訪れる学業との両立の危機
09:25

「もっと調べておけば」内定保持者が語る業界研究の落とし穴
12:09

月1回更新する「クロスSWOT分析」で自己分析を深める方法
15:20

「今日から春休み」の発言にテスト期間中の学生が絶叫

