100均のフック使うと部屋が整うよ〜！床に置きっぱなしを防げる！天才的なぷち収納

コンセント周りって、床に置きっぱなしにした電気コードやスマホの充電ケーブルなどでごちゃごちゃしがちですよね。なにかいいものないかな〜とセリアを訪れると、天才的な発想のありそうでなかったぷち収納グッズを発見！￥110（税込）で2個入りとコスパも抜群だったので、早速購入してきましたよ。要チェックです♪

商品情報

商品名：コンセントプレート用プラグフック 2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：2×4.8×1.6cm（粘着テープを除く）

内容量：2P

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951219192

コンセントを床に置きっぱなしにしない！部屋が整うアイデアグッズをチェック

コンセント周りって、使っていないコードなどでごちゃついてしまうことが多いですよね。なにかいいものないかな〜とセリアを訪れると、コードが床に置きっぱなしになるのを防げる、画期的なぷち収納グッズが販売されていました。

今回GETしてきたのは、その名も『コンセントプレート用プラグフック 2P』。2個入りでお値段は￥110（税込）。コスパも抜群なアイテムです。

背面に粘着テープが付いているので、はくり紙をはがして使用していきます。

差し込み口の近くに取り付けられる！セリアの『コンセントプレート用プラグフック 2P』

コンセントプレートに取り付けられる商品ですが、筆者は後付けしているコンセントタップに使用してみました。ホワイトカラーなので、馴染みもGOOD。

貼り付けてから30分以上放置し、十分に固定されているかを確認してから使用します。左側のアームには約直径3mm以内の太さの、スマホの充電ケーブルなどを。右側のアームには約10×6mm以内のサイズの、電気コードなどを引っ掛けることができます。差し込み口の近くで管理できるので、使いたい時にパッと取り出せるのがGOOD。さらに、コードを床に置きっぱなしすることもなくなるので、お部屋も整います♪

今回はセリアの『コンセントプレート用プラグフック 2P』をご紹介しました。

ありそうでなかったセリアの天才的なぷち収納グッズ。￥110（税込）で手に入るので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。