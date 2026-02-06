LAOWA、狭い場所や水中を超広角で撮影できる管状レンズ 90°ビューなど4アングル 35mmフルサイズに対応
Probe Zoom 15-24mm T8 Macro 4 lens Bundle
株式会社サイトロンジャパンは、「LAOWA」ブランドのプローブズームレンズを2月6日（金）に発売した。
一般的なレンズでは入り込めない隙間に挿入して撮影できるプローブレンズ構造と、広角域のズーム機構を組み合わせた製品。「LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro」と「LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro」から選べる。
35mmフルサイズのイメージセンサーに対応し、焦点距離15mmの超広角とワーキングディスタンス約5mmという近接撮影性能を両立する。
防水仕様の長尺鏡筒や360°の回転機構などにより、狭小空間や水中などの環境でも柔軟に対応できる。加えて、15-35mm T12 Macroではパーフォーカル設計を採用し、ズームしてもピント位置が変わらないほか、最大撮影倍率2.3倍の撮影にも対応する。
両レンズとも4種類のビュータイプ（ダイレクト、ペリスコープ、35°、90°）が用意される。ダイレクトビュー：一般的なプローブレンズと同様の視点で撮影。 ペリスコープビュー：カメラの光軸と平行に、潜望鏡のようなアングルを提供。 35°ビュー：35°の角度がつくスコープ。 90°ビュー：横・上下といった90°方向を撮影できる。
対応マウントはArri PLのみ。別売の交換バヨネットを利用すれば、キヤノンEF、キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、Lマウントに対応できる。交換バヨネットの価格は1万1,000円前後。
LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro
LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro（ダイレクトビュー）
LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro（ペリスコープビュー）
LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro（35°ビュー）
LAOWA Probe Zoom 15-24mm T8 Macro（90°ビュー）
主な仕様対応マウント：Arri PL 焦点距離：15～24mm 絞り範囲：T8～T32 フォーマット：35mmフルサイズ 画角：84.1～110.5° レンズ構成：26群37枚 絞り羽根枚数：9枚 倍率：1～1.6倍 最短撮影距離：600.5mm ワーキングディスタンス：5mm 外形寸法：68.8×545.1mm（ダイレクトビュー）、68.8×540mm（ペリスコープ）、68.8×539.2mm（35°ビュー）、68.8×545.6mm（90°ビュー） 質量：約1,400g
価格ダイレクトビュー：74万円前後 ペリスコープビュー：83万円前後 35°ビュー：78万円前後 90°ビュー：81万円前後
LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro
LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro（ダイレクトビュー）
LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro（ペリスコープビュー）
LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro（35°ビュー）
LAOWA Probe Zoom 15-35mm T12 Macro（90°ビュー）
主な仕様対応マウント：Arri PL 焦点距離：15-35mm 絞り範囲：T12-40 フォーマット：35mmフルサイズ 画角：63.4～110.5° レンズ構成：26群37枚 絞り羽根枚数：9枚 倍率：1～2.3倍 最短撮影距離：600.5mm ワーキングディスタンス：5mm 外形寸法：68.8×545.1mm（ダイレクトビュー）、68.8×540mm（ペリスコープビュー）、68.8×539.2mm（35°ビュー）、68.8×545.6mm（90°ビュー） 質量：約1,400g
価格ダイレクトビュー：85万円前後 ペリスコープビュー：93万円前後 35°ビュー：89万円前後 90°ビュー：92万円前後
バンドル版
Probe Zoom 15-35mm T12 Macro 4 lens Bundle（ダイレクト/90°/35°/ペリスコープ）
Probe Zoom 8 lens BundleProbe Zoom 15-24mm T8 Macro 4 lens Bundle：233万円前後 Probe Zoom 15-35mm T12 Macro 4 lens Bundle：264万円前後 Probe Zoom 8 lens Bundle：464万円前後