５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．２９ドル（－１．８５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８８９．５ドル（－６１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６５２．９セント（－７６３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．００セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１２．２５セント（＋２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．３６（－３．５７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．２９ドル（－１．８５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８８９．５ドル（－６１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６５２．９セント（－７６３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．００セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１２．２５セント（＋２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．３６（－３．５７）
出所：MINKABU PRESS