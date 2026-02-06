・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．２９ドル（－１．８５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８８９．５ドル（－６１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７６５２．９セント（－７６３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３５．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３５．００セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１２．２５セント（＋２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０９．３６（－３．５７）

出所：MINKABU PRESS