シンガー・ソングライターのチャペル・ローンが、人気ゲーム「フォートナイト」とコラボすることが発表された。5日から始まる「Festival 」シーズン13でメインアクトを務める。



「Pink Pony Club」をイメージしたピンクのカウボーイハットにレオタード姿のコスチュームと、2024年のVMAでの「Good Luck, Babe!」のパフォーマンスをイメージした「Roan・オブ・アーク」コスチュームの2種類が登場するほか、「Pink Pony Club」「Femininomenon」という名のエモートやチャペルにちなんだアクセサリーも追加される。



ジャムトラックには「Pink Pony Club」が加わり、「Good Luck, Babe!」「HOT TO GO!」「The Giver」も復刻する予定となっている。



チャペルは以前から「フォートナイト」プレーヤーであることを公言しており、コラボを熱望していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）