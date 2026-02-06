元グーグル社員が語る「人生に疲れたときに響く」たった一つの教訓とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「家に帰っても、なんのやる気も出ない」と感じたことはありませんか？

「なんだかずっと疲れている」

仕事が終わって家に帰っても、なんのやる気も出ない。

人と会うと楽しいはずなのに、帰るころにはぐったりしている。

あなたにも、そんな経験はないだろうか。

「ちゃんとやろう」とする人ほど、先に倒れる

不思議なことに、いちばん疲れているのは「怠けている人」ではなく、「ちゃんとやろうとする人」だったりする。

つい相手を気遣い、空気を読み、他人の期待に応えようとする。

その結果、自分のことはいつも後回しになってしまうのだ。

「人生に疲れたときに響く」教訓

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こんな話がある。

最初の子どもを身ごもったとき、初めて親になるカップルのための講座に参加した。

講師はこう助言した。「自分の酸素マスクを先につけなさい」と。



飛行機では、非常時にはまず自分のマスクを装着する。

ほかの人を助ける前に、自分が意識を失わないためだ。



新生児の世話は、この状況によく似ている。

自分を（せめて少しは）ケアしないと、ちゃんと世話ができなくなる。



できるだけ体によい食事をとり、とれるだけの睡眠を有効活用し、こまめに休息をとって心の健康を保とう。



これが「自分の酸素マスクを先につける」ということだ。



新生児以外の世話をしている人も、この助言を忘れないでほしい。

他人をケアすることは、感情的にも身体的にも大きなエネルギーを消耗する仕事なのだから。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

誰にだって疲れを感じるときはある。

ここで言っているのは、ただ単に“好き勝手に生きろ”という話ではない。

「自分が倒れない状態を最低限つくろう」というアドバイスだ。

「誰かのために頑張る前に、まず自分が息をできているか？」

疲れ切っているときほど、その問いを忘れないでほしい。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）