Samsungの新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」の開催が目前に迫るなか、次期フラッグシップモデルの最上位機種「Galaxy S26 Ultra」のものとみられる公式マーケティング画像が流出しました。

↑新色に期待（画像提供／Samsung）。

この画像は、高い実績を持つリーカーのEvan Blass（@evleaks）氏が公開。画像からは多彩なカラーバリエーションが確認でき、なかでも新色の「コバルトバイオレット（Cobalt Violet）」が注目を集めています。

The first Leakmail of 2026 is out. Feel free to sign up at https://t.co/VkdtXzIEGM, but please make sure to subscribe to the emails, as the posts are immediately pulled down. Welcome to Ga-leaks-y Unpacked. pic.twitter.com/enx8stGTfD — Evan Blass (@evleaks) February 1, 2026

また、画像にはSペンも描かれており、最新モデルでも引き続きスタイラスペンが利用できることが強調されています。ただし、現時点では本体にSペンを収納するスロットが備わっているかどうかは分かっていません。

海外メディアのAndroid Headlinesが報じた詳細スペックによれば、本体の厚さは7.9mm。チップセットには「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を採用し、256GBのストレージと5000mAhのバッテリーを搭載すると言います。

カメラ性能については、200MPのメインカメラを筆頭に、50MPの超広角、50MPの望遠（5倍ズーム）、10MPの望遠（3倍ズーム）、12MPのインカメラという構成が予想されています。ディスプレイは6.9インチのQHD+ Dynamic AMOLEDを搭載し、OSはAndroid 16（One UI 8.5）がプリインストールされた状態で出荷される見通しです。

Samsungからの正式な発表はまだありませんが、Unpackedイベントは2月25日に米サンフランシスコで開催される可能性が高いと見られています。

Source: Evan Blass(X), Android Headlines

via: Sammobile

