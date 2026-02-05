『呪術廻戦』鹿紫雲一役は木村良平 キャラ設定画も公開！受肉して復活した過去の術師
アニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）の追加キャストが発表された。受肉して復活した過去の術師・鹿紫雲一役は木村良平が務め、あわせて鹿紫雲のキャラクター画像も公開された。
【写真】鹿紫が新ルール追加！公開されたキャラ設定画＆死滅回游の解説場面カット
演じる木村は「400年越しの悲願を果たしにやってきました。よろしくお願いします。ビビビビビ」とコメントを寄せた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【写真】鹿紫が新ルール追加！公開されたキャラ設定画＆死滅回游の解説場面カット
演じる木村は「400年越しの悲願を果たしにやってきました。よろしくお願いします。ビビビビビ」とコメントを寄せた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。