価格を抑えながらも妥協のない仕立て

静粛性や環境性能が重視される今でも、「運転する楽しさ」を忘れないモデルは確かに存在します。

レクサス「IS」は、まさにそうした価値を体現してきたスポーティセダンの代表格と言えるでしょう。そのISが2026年1月8日、一部改良を受けて新たな姿で市場に投入されました。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”レクサス新型「FRセダン」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）

今回の改良版ISは、実は2025年9月の時点で公開されており、多くのファンが正式発売を待ち望んでいました。

時間をかけて熟成されたモデルとして登場した同車は、外観や走行性能、そして質感の向上に重点が置かれています。

そのなかでも注目したいのが、シリーズのなかで最も手の届きやすい価格帯に設定されたIS300hの存在です。

ISは1999年に初代が登場して以来、FRレイアウトを採用したスポーツセダンとして独自のポジションを築いてきました。

現行型は2013年に登場した3代目をベースとし、2020年の大幅改良を経て完成度を高めています。

今回の一部改良では「熟成」という言葉が示す通り、派手な変化よりも細部の完成度を引き上げる方向性が取られました。

ボディサイズは全長4720mm×全幅1840mm×全高1435mmで、改良前より全長がわずかに拡大されています。

エクステリアは、低重心とワイド感をより強調したフロントフェイスへと進化しています。

そのほか、一見すると大きな変更がないように見えますが、新たなデザインのアルミホイールを採用するなど細かな造形の見直しによって、より引き締まった印象を受けます。

インテリアでは、センターコンソール上部やスタートスイッチ周辺に、竹繊維を織り込んだForged bambooを採用。

自然素材を活かしながらも先進的な雰囲気を演出している点は、レクサスらしいアプローチです。

日本仕様のパワートレインはハイブリッド専用となり、IS300hのみが設定されています。2.5リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせ、駆動方式はFRを採用。

WLTCモード燃費は17.6km／Lと、スポーティセダンとしては十分に優れた数値を実現しています。

そんな進化を果たしたISのなかでエントリーモデルのIS300hは、単眼LEDヘッドランプを装備し、足元には18インチアルミホイールを採用しています。

内装にはL texと呼ばれる合成皮革シートを用い、ブラックとヘーゼルの2色展開。12.3インチのセンターディスプレイやデジタルメーター、本革ステアリングなど、装備内容は価格帯を考えると非常に充実しています。

さらに、Lexus Safety System＋や渋滞時支援機能のアドバンストドライブなど、安全・運転支援機能も抜かりありません。

価格（消費税込み）は580万円で、最上級仕様のF SPORT Mode Black Vとの差は95万円です。

走りと上質さを両立したFRセダンとして考えると、IS300hは現代では貴重な選択肢と言えるでしょう。

こうした新しいISに対して、ネット上でもさまざまな声が見られます。「やっぱりFRは魅力的」「熟成って言葉がしっくりくる仕上がり」「エントリーでも装備が豪華」「デザインがカッコよくなってイイ」「ハイブリッド専用なのが時代だね」「価格は高いけど内容を考えると納得」「新しい内装になって高級感増した」「今となっては貴重なスポーツセダン」といった意見が並び、ISが今も多くの支持を集めていることがうかがえます。