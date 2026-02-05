NECパーソナルコンピュータは、個人向けパソコンの2026年春モデルとして、大画面ノートパソコン「LAVIE N16」と、オールインワンデスクトップパソコン「LAVIE A27」「LAVIE A23」を発表しました。

「LAVIE N16」（ネイビーブルー）

記事のポイント いずれのモデルも、メモリー16GB以上、SSD約512GB以上を標準搭載し、LAVIE AI PlusおよびCopilotに対応。従来の操作性を重視しながら、AIによる作業効率化と将来を見据えた拡張性を備えています。

16型大画面のスタンダードノート「LAVIE N16」

「LAVIE N16」は、16型ディスプレイを搭載したスタンダードノートパソコンです。16:10比率のIPS液晶を採用し、文書作成やWeb閲覧、表計算などの作業を快適に行えます。メモリーにはDDR5を採用し、16GB以上を標準搭載しています。空きスロットを備えており、将来的なメモリー増設にも対応します。

ストレージはSSD約512GB以上を搭載しています。光学ドライブやテンキーを備え、これまでのノートパソコンと同様の使い勝手を実現しました。LAVIE AI PlusキーおよびCopilotキーを搭載し、AI機能をすぐに呼び出すことができます。ノイズレスデザインを採用し、静音性と快適なタイピングを両立しています。

本体カラーは、ネイビーブルー、パールホワイト、オリーブグリーンの3色を用意しています。

発売日は2026年2月5日（木）予定で、価格はオープン価格です。

オールインワンデスクトップ「LAVIE A27／A23」

「LAVIE A27」および「LAVIE A23」は、27型または23.8型のフルHD IPS液晶を搭載したディスプレイ一体型のオールインワンデスクトップパソコンです。約7cmの高さ調整機構やチルト機構を備えており、利用シーンや姿勢に合わせて最適な画面位置に調整できます。

DDR5メモリー16GBとSSD約512GBを搭載し、快適な動作性能を確保しています。メモリーは増設可能で、長期間の使用を見据えた構成となっています。DVDドライブやテンキー付きワイヤレスキーボードを同梱しているほか、HDMI入力端子を備え、外部機器の映像を表示するディスプレイとしても利用できます。

音響面ではYAMAHAサウンドシステムを搭載し、3W＋3Wの高音圧スピーカーと専用チューニングにより、オンライン会議から動画視聴まで対応します。用途に応じて最適化できるミーティングモードにも対応しています。LAVIE AI PlusおよびCopilotに対応し、AIキーからすぐに呼び出すことが可能です。

発売時期は2026年2月12日（木）予定で、価格はいずれもオープン価格です。

NECパーソナルコンピュータ 「LAVIE N16」「LAVIE A27／A23」 発売日：LAVIE N16／2026年2月5日、LAVIE A27、LAVIE A23／2026年2月12日 オープンプライス

The post AI機能もすぐ呼び出せる！ NECから大画面ノート「LAVIE N16」と一体型デスクトップ登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.