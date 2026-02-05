深掘り型の新恋愛診断サイト「モテタイプ診断」公開 ABEMA恋リア「ラブキン2」とコラボ開発
【モデルプレス＝2026/02/05】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（2月11日よる10時〜）と累計7,000万回以上診断されてきた恋愛診断サイト「LoveCharacter64（ラブキャラクター64）」がコラボレーションした新診断コンテンツ「モテタイプ診断」が、5日に公開された。また、同番組に参加する全16人の「モテタイプ」診断結果も発表された。
【写真】新恋愛診断コンテンツ、計64タイプのモテ相性マップ
同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名人恋愛強者たちが、No.1モテ男＆モテ女の座をかけてハイクラスな男女の駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティーショーで、2025年2月に放送されていた「LOVE POWER KINGDOM〜恋愛強者選挙〜」の第2弾。公開された「モテタイプ診断」は、番組のテーマである“モテ”を軸に、気になる相手への踏み込み方や距離の縮め方などモテ方に着目して開発された診断コンテンツだ。
「LoveCharacter64（ラブキャラ診断64）は、恋愛における価値観・依存度・未来志向などを6つの心理軸から解析し、16キャラクター×4分類（＝計64タイプ） に細分化して診断結果を提示する、“深掘り型恋愛診断サイト”。診断結果では、可愛らしいキャラクターとともに、恋愛傾向や相性タイプ、愛され方のクセを可視化。SNSでシェアしたくなるカード型のデザインが特徴。診断ロジックは一般社団法人日本恋愛学協会が監修する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ラブキン2」恋愛診断サイト「ラブキャラクター64」とコラボ
◆「LoveCharacter64（ラブキャラクター64）」とは
