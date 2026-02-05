¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¡ØÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥É¥¤¥Ä¡õ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Î¹¹Ô¡ ¡Á¥Ê¥á¤ó¤Ê¤è¡ªÊÔ¡Á¡Ù
½é¤á¤Æ¤Î¥É¥¤¥Ä¡õ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯
ËèÇ¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÊì¤ÈÆó¿ÍÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆó¿Í¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÏ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµ¬ÌÏ¤ä¿Í¡¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎ¸«¤ò¹¤²¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Êì¤«¤é¡ÖÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬¿É¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ÐÍè¤ë¤À¤±±ó¤¯¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÅÅ¼ÖÎ¹¤âÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤¦¡Á¤ó¡¢¤ÈÃÏµåµ·¤ÈâË¤á¤Ã¤³¡£ÅÅ¼ÖÎ¹¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤Ê¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¤í¤¦¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë¤Ï»ä¤¬Âç¹¥¤¤Ê£Ê£Á£Ì¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤ÎÎ¹¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë·èÄê¡£¤½¤³¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ä¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢Åß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Î¾ÅÔ»Ô¤È¤â¤½¤³¤½¤³Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Êì¤Ï¸½ºß75ºÐ¡£Î¹´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬Àã¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ëü¤¬°ì¡¢¸½ÃÏ¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¹üÀÞ¤Ç¤â¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÂÚºßÃÏ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤À¤±¤Ë¤·¡¢ÎÙ¹ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤Þ¤ÀÊì¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÌó11»þ´Ö¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Þ¤Ç¤ÏÌó£¹»þ´Ö¤«¤«¤ë¡£µ¢¤ê¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¶õ¹Á¤«¤éÈ¯¤Ä¤Î¤Ç±ýÉü¤Ë¤Ï¤½¤ÎÇÜ¤Î»þ´Ö¤¬¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤Èµ¤¤¬°ú¤±¤¿¡£
»Ä¤ë¤Ï¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡£Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢Àã¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¹ß¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤·¡¢°ÜÆ°¤âÊÒÆ»Ìó£µ»þ´Ö¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¤³¤³¤À¡ª¡×¤È¡í³¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¶¶¤Î¾å¤«¤é²Ö²Ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡í¤È¤¤¤¦¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë£´Çñ¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ë£²Çñ¤È¤¤¤¦Î¹Äø¤À¡£
14»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊìÌ¼Â·¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸½é¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÃæ±û±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®¡¢ÌÌ¿©¤é¤¦¤Û¤É´¶Æ°¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î±Ø¤Ï¤É¤³¤âÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¤¤ê¤ÇÈþ¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤Î±Ø¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤¯¡¢¿¼¤¤°Ò¸·¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤ÊÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ñ¥ê¤Î¥ê¥è¥ó±Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Çßê(¤¤é)¤Ó¤ä¤«¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢Ìµ¹ü¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹½Å¤¿¤¤²Ú¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡£»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤©¡Á¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¡¢¤°¤ë¡¼¤Ã¤È°ì¼þ¸«ÅÏ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÅà¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Êì¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ê¤êÊ³È¯¡£³Æ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¤äÍ×¿Í¤¬½ÉÇñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤¿¡£
Àµ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤è¤ê¤âµ¤¹ç¤¬Âç»ö
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¡¢±Ñ¸ì·÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤È¾åÁØ³¬¤Î¤ªÉô²°¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÁë¤ÎÁ°¤Ë·úÊª¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÉô²°¤Ë¤·¤Æ¡×¡ÖÊì¤¬²»¤ËÉÒ´¶¤À¤«¤é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤é±ó¤¤¤ªÉô²°¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤¯¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥É¥¤¥Ä¡£»ä¤Î²¼¼ê¤Ê±Ñ¸ì¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¤¡£¸°¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Áë¤¬Ëá(¤¹)¤ê¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢£²³¬¤ÎÄ¯Ë¾¥¼¥í¤Î¤ªÉô²°¤ËÄÌ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¤¨¡©¡¡²¿¸Î¡©¡Ë¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤ÎÊý¤ÎÉô²°¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¡Ê¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡ª¡Ë¤È¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄì¤«¤éÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡ª¡¡²ÙÊª¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¡ª¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÌá¤ë¤è¡ª¡×¤È¡¢É¡Â©¹Ó¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¡£¤â¤¦¡¢¡ÊÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¡ª¡Ë¤À¡£Àè¤Û¤ÉÂÐ±þ¤·¤¿¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÃ´Åö¤Ë¡¢¤ªÉô²°¤Î¥«¡¼¥É¥¡¼¤ò¶¯¤á¤ËÊÖµÑ¤·¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥ë¡¼¥à¡ª¡¡¥¹¥â¡¼¥¯¥¬¥é¥¹¡ª¡¡¥Î¡¼¡ª¡¡¥ë¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥×¥ê¡¼¥º¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌµ»ö¡¢£¶³¬¡Ê£¸³¬·ú¤Æ¡Ë¤ÎÆ©ÌÀ¤ÊÁë¥¬¥é¥¹¤Î¤ªÉô²°¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
±Ø¤Î´¶Æ°¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡£¤½¤ÎÌë¤Ï²ù¤·¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢»¶¡¹³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¤È¾¯¤·¤Ç¤â¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Ê¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¡Ê»ä¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡Ë¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÀÆü¤«¤é²á¤´¤¹¥É¥¤¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ê¥Þ¥¸¤Ç¥Ê¥á¤ó¤Ê¤è¡ª¡Ë¤È¿´¤ÎÃæ¤ÇÀëÀïÉÛ¹ð¡£Ä«Êý£´»þº¢¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯£±»þ´Ö¤À¤±Ì²¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥É¥¤¥Ä¡õ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Î¹¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤ó¤À¡¦¤¢¤¤¤«¡§1980Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¿ô³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢2003Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£2012Ç¯¤ËNHK¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢¸½ºß¡¢Ãë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥á¥¤¥óMC¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯2·î13Æü¹æ¤è¤ê
¥¤¥é¥¹¥È¡¦Ê¸¡§¿ÀÅÄ°¦²Ö