ニューヨーク・ニックス vs デンバー・ナゲッツ

日付：2026年2月5日（木）

開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）

最終スコア：ニューヨーク・ニックス 134 - 127 デンバー・ナゲッツ

NBAのニューヨーク・ニックス対デンバー・ナゲッツがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。

第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし28-30で終了する。

第2クォーターはニューヨーク・ニックスが逆転し55-53で終了する。

第3クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び88-82で終了する。

第4クォーターはデンバー・ナゲッツが試合を有利に運び108-108で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム譲らず119-119で終了する。

オーバータイム2回目はニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び134-127で終了する。

試合はニューヨーク・ニックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-05 12:35:08 更新