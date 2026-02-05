ママが落としてしまった手袋を捜索にきたボーダーコリーさん。さすが…！見つけたと思ったのに…？その後のまさかのオチは爆笑を呼び、話題の投稿には「天才よー♡」「厳正な審査の上、違ったみたいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：外で落とした手袋を探しに行ってくれた犬→見つけたと思ったら…想定外な『まさかのオチ』】

ママの手袋を捜索！

TikTokアカウント「wanwan.0406」に投稿されたのは、ボーダーコリーさんが捜索に出動した時の一コマ。というのも、ママが外に落としてしまった手袋をパパと探しにきたのだそう。

パパが『ママの手袋どこ？』と尋ねると、じっとパパの顔を見つめ真剣に聞いている様子。真ん丸つぶらな瞳と、ピンと立った耳で「なにを言っているか」を理解しようとしています。すると歩き始めた先に白い手袋が…！さすが世界一賢い犬種といわれるボーダーコリー。警察犬さながらの行動には脱帽です。

想定外なオチに爆笑！

ママの手袋の匂いを時間をかけ入念に嗅ぐボーダーコリーさん。よしよしお手柄だ…と思った次の瞬間、プイッと鼻先で手袋を落としてしまったそう。厳正な審査の結果『ママのではない』という結論に至った模様。

パパから送られてきた愛犬の探索活動を見たママは『拾ってくれると思ったのに…！』と、ガックリ肩を落としてしまったとか。とはいえ、まさかのオチに思わず笑ってしまったそうです。

お手柄…とまではいきませんでしたが、パパの話を一生懸命聞き、ママの手袋の匂いを入念に嗅いでいた姿には『ありがとう』と言ってあげたくなりますね。お茶目なラストは多くの人を笑顔にさせたのでした。

この投稿には「賢い！」「天才よー」「厳正な審査の上、違ったみたい(笑)」とのコメントが寄せられています。ママの手袋を一生懸命探してくれるなんて、とってもお利口さんですよね。

初めての影遊び♪

投稿には子犬のころ、楽しい遊びをするボーダーコリーさんも紹介されています。ママが影絵を作りあちらへこちらへと動かすと、影を追いかけて遊ぶのだとか。体を目いっぱい使ってなんとか捕まえようとする姿は微笑ましい限り。

捕まえた！と、影をペロペロと舐めるものの、すぐに消えて不思議そうにする場面も。見るものすべてに興味津々で無邪気な姿は、パピー期あるあるですよね。初めて見た影にも全力で挑むボーダーコリーさんなのでした♡

TikTokアカウント「wanwan.0406」では、お迎えしてからの成長記録を見ることができますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「wanwan.0406」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております