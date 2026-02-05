PayPayで大型還元施策「超PayPay祭」3月にスタート

PayPayとPayPayカードは、決済サービス「PayPay」や「PayPayカード」で大型イベント「超PayPay祭」を3月3日～30日に実施する。

イベントでは、最大全額分がポイント還元される「PayPayスクラッチくじ」や加盟店で利用できる「超PayPay祭 PayPayクーポン」、ほかのユーザーを紹介すると最大5000ポイントが進呈される「PayPayクレジット紹介プログラム」が開催される。

PayPayスクラッチくじ

「PayPayスクラッチくじ」は、本人確認済みのユーザーが、期間中対象店舗でPayPayまたはPayPayカードで1回あたり200円以上決済すると抽選が実施され、最大決済額の全額分がポイント還元される。

特典は、1等が決済金額の100％分、2等が5％分、3等が0.5％分のポイント。還元上限は、期間合計10万ポイントまで。

支払い方法によって当選確率が異なる。PayPay残高（赤い画面）での決済では4回に1回の確率で、PayPayクレジット（青い画面）やPayPayカードでの決済では2回に1回の確率でいずれかが当選する。韓国でのPayPay決済やPayPayカードのタッチ決済（Apple Pay/Google Pay）、海外で利用した際も対象になる。

「PayPayクレジット紹介プログラム」

「PayPayクレジット紹介プログラム」は、ほかのユーザーにPayPayカードとPayPayクレジットを紹介すると、1人あたり500ポイント、合計最大5000ポイント（10人分）進呈されるキャンペーン。

紹介するユーザーが紹介コードを発行し、紹介された人がそのコードを登録。PayPayカードに新規入会してPayPayクレジットを新たに設定し、その後期間内にカードまたはクレジットで決済すると、紹介した人と紹介された人それぞれに500ポイントが進呈される。