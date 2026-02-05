Nissy（西島隆弘）2度目の全国6大ドームツアーのライブ＆ドキュメンタリーを映像作品化！Prime Videoでの世界独占配信も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Nissy（西島隆弘）が行った、ソロアーティストとして史上初となる、2度目の全国6大ドームツアー『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』のライブ＆ドキュメンタリー映像が、Blu-ray＆DVD化されることが決定（お届け日は4月2日を予定）。さらに、Prime Videoでの世界独占配信も発表された。

■“Nissy史上最高のEntertainment”

演出・衣装・映像と、総合演出のすべてをNissy自身がトータルプロデュースした本ツアーは、俳優のパク・ミニョンが出演するドラマパートと、会場でのライブパフォーマンスがシームレスに展開するなど、多彩な演出とともに繰り広げられる珠玉のEntertainment。

ドラマパートやライブパフォーマンスだけでなく、チョコレートプラネットとの“TTT兄弟”コント、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャラクターたちの出演など、ライブ×映画×ショー×コメディ×アミューズメントパークが溶け合う、ライブの枠を超えた唯一無二の“Entertainment Show”を堪能できる公演の模様が収録されている。

さらに、自身で「“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現した今回のツアーを完走するまで、約1,300時間密着したドキュメンタリー映像も収録。ライブを心待ちにしてくれる人たちへ、デビューから20年間追い求めてきた“Nissy史上最高のEntertainment”を届けるため、心も身体も限界まで“Entertainment”に向き合ったNissyの姿が映し出された映像となっている。

Blu-ray＆DVDは、2月5日18時～2月16日23時59分に先行予約販売を実施。Prime Videoは、2月24日より世界独占配信がスタート。詳細は特設サイトをチェックしよう。

