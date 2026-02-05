４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２６０ドル高 半導体関連は売られる ４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２６０ドル高 半導体関連は売られる

４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２６０．３１ドル高の４万９５０１．３０ドルと反発した。出遅れた景気敏感株や小型株への資金シフトが続き、ＮＹダウを押し上げた。一方、半導体株を中心にハイテク関連株は売られ、ナスダック総合株価指数の下落率は連日で１％を超えた。



ナイキ＜NKE＞やスリーエム＜MMM＞が株価水準を大きく切り上げたほか、イーライ・リリー＜LLY＞が急伸。ＵＰＳ＜UPS＞やディア＆カンパニー＜DE＞、ダウ＜DOW＞が値を上げ、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル＜JCI＞が堅調だった。半面、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が売られ、オラクル＜ORCL＞やウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞、アッヴィ＜ABBV＞が下値を模索。ロッキード・マーチン＜LMT＞やアリスタ・ネットワークス＜ANET＞が安く、ボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は３５０．６１ポイント安の２万２９０４．５７と続落した。エヌビディア＜NVDA＞やブロードコム＜AVGO＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が軟調推移。アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞とサンディスク＜SNDK＞が大幅安。アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞、ロビンフッドマーケッツ＜HOOD＞が売りを浴び、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やコアウィーブ＜CRWV＞が急落した。一方、アップル＜AAPL＞がしっかり。アムジェン＜AMGN＞が値を飛ばし、ルメンタム・ホールディングス＜LITE＞やレイノルズ・コンシューマー・プロダクツ＜REYN＞、シリコン・ラボラトリーズ＜SLAB＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS