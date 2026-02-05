2月5日は「プロ野球の日」　プロ野球選手第一号の気になる月俸は

「2月5日」。今日は何の日でしょう？答えは「プロ野球の日」！1936（昭和11）年2月5日、全日本職業野球連盟（現在の日本野球機構）が創立され、プロ野球が誕生。このことを記念し「プロ野球の日」が制定されました。

全7チームによって始まったプロ野球

1934年12月結成された大日本東京野球倶楽部（現：読売ジャイアンツ）、続いて1935年12月に大阪タイガース（現：阪神タイガース）が誕生。1936年になると名古屋軍（現：中日ドラゴンズ）、東京セネタース、阪急軍（現：オリックス・バファローズ）、大東京、名古屋金鯱（きんこ）が加わり、全7チームによってスタートしました。

プロ野球選手の第1号は、1934（昭和9）年6月に巨人軍の前身である大日本東京野球倶楽部に入団した三原脩（1911〜1984年）選手（右投右打・二塁手）。プロ野球選手といえば、何かとその年俸が話題になり気になるところですが、1930年代当時、大卒の初任給が64円だったのに対し、月俸177円というのはかなりの高給でした。

1986年には、ロッテから中日にトレードされた落合博満選手が、日本人選手初の1億円プレーヤーとなり話題に。また日本人選手の歴代年俸1位は、2021年の東北楽天ゴールデンイーグルス田中将大選手の9億円です。

知らない人はいないはず！プロ野球殿堂入りのスターたち

プロ野球選手の魅力はもちろん年俸だけではありません。その昔、子供たちに「将来どんな仕事につきたいか？」と聞けば、「プロ野球選手！」と答えた男の子たちが山ほどいました。子供たちにとって純粋に、プロ野球選手はカッコいい憧れの存在だったに違いありません。

今も昔もプロ野球には熱狂的なファンが！（photoAC）

昭和の時代、今でも名前を出せば、知らない人はいないのではないか？還暦過ぎの世代にとって、プロ野球選手といえばこの人たち！といういわゆる「野球殿堂」入りの選手たちです。

まずは「わが巨人軍は永久に不滅です」の言葉を残して現役を引退し、その後も巨人の監督を務めるなど、今もってミスターの愛称で親しまれている長嶋茂雄氏。

そして、一本足打法のホームラン打者として9年連続日本一に貢献、生涯868本の本塁打記録を達成した王貞治氏。

プロ野球を語るときに絶対外すことができない、そして日本人に大きな影響を与えた2人です。プロ野球界の大きな源流を作ったスーパースターだと思います。

殿堂入りのスーパースターが活躍していた読売ジャイアンツの本拠地である東京ドーム（photoAC）

春季キャンプ開幕！カッコいい勇姿をぜひ近くで！

最後に余談ですが、50代の筆者が高校生だった頃、女子高生に人気だったのが、当時早稲田実業からヤクルトスワローズに入団した荒木大輔でした。

高校野球に登場するや否や、プレゼントを持った女の子たちが高校球児に押し寄せるいわゆる「大ちゃんフィーバー」が社会現象として巻き起こりました。個人的な感想ですが、確かにカッコよかったんです（笑）。

2026年も2月1日から沖縄や宮崎などでNPB（日本野球機構）12球団の春季キャンプが始まりました。期待の新人からベテラン選手たちまで、そのカッコいい勇姿を間近で見られるチャンスです！

さらに3月からは、MLBが主催する「WBC」も開幕します。2023年に行われた前回大会では、大谷翔平選手やヌートバー選手、村上宗隆選手らの目覚ましい活躍で「侍ジャパン」が3大会ぶり3度目の優勝を果たしました。

出場選手が続々と発表されている今大会での活躍も楽しみです。

【画像】熱狂的なファンの声援も観戦の醍醐味！ プロ野球でも使われるスタジアム（2枚）