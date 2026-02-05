人気野球指導者の下広志さん推奨…ステップの際のNG動作が分かる打撃矯正ドリル

打撃動作において重要な動作であるステップ。投手側の足を踏み出していく中で、無駄な動きも発生しやすい。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは、適切な動作を覚えられるドリル「スティックステップ」を推奨している。

実際にスイングに入る前の動きになるステップ。ボールを飛ばそうとする気持ちが強くなるあまり力みが生じ、体を捻りすぎるなどの“NG動作”を起こす小学校低学年の子どもは少なくないだろう。

このドリルでは打者はまず、バットを両手で握る。ただ、通常とは異なり後ろの手と同様に前の手（右打者なら左手）も下から握り、両手を胸にピタリとつける。この形を作った上で打撃姿勢を取り、投手側にステップしていく。

上体は軽く捻られた状態で、この向きを変えないことが何よりも重要になる。足は投手側に真っすぐ、上半身を暴れさせず軽く捻った状態をキープして投手側に向かっていく、“理想のステップ”がこのドリルで身につく。

目線を落とさないように注意したい。投手側の肩が内側に入りすぎて、体の過度な捻りにつながってしまう。こうした動きを起こすとバットの角度が大きく変わってしまうので、視覚的にもNG動作が分かりやすく指導者もチェックしやすい。このドリルは、1日に10回程度行いたい。子どもたちのバッティングが変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）