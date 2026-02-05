ひとつあると便利かも。ローからハイまで6段階で座面高を調整できる折りたたみチェア

春からの新生活に向けて、「家具選びどうしようかな」なんてワクワクとともに、お財布と睨めっこなんて人も多いこの時期。引っ越しはもちろん、ちょっとした気分転換も含め、便利で心地よい空間づくりは、心身ともに快適な日々を送るためにも非常に大事なことですよね。

冷蔵庫などの大型家電やベッドなどは、まず手に入れるべく早々と決まりますが、インテリア系、とくにチェア関連は後回しにしがちではないでしょうか。実際の家のサイズや、必要シーンを考えて吟味したい…。さらにできることなら昨今の狭小住宅問題も考慮して、限られたスペースを有効活用できる“スペパ”（スペースパフォーマンス）な1脚を選びたいですよね。

そんなベストなチェアをお探し中の人にオススメなのが、エムールが手がける家具ブランド TATAMUより発売の多機能折りたたみチェア「ROBUCHON（ロブション）」（1万1000円）。スマート＆コンパクトに畳めて、使途に合わせて高さを変えられる、そんな日々の使い勝手をとことん追求したフレキシブルな新作なんです。

TATAMUは、人間工学に基づいた設計で使い心地の良さと安全性とともに、空間利用の高さを謳うブランド。美しい部屋づくりをサポートする折りたたみベッドなどを提案するなど、使い勝手の良さと“スペパ”を両立した家具が人気です。

そんな同ブランドより登場した「ROBUCHON」は、折りたたみチェアにつきまとう“座り心地に期待しない”に真っ向から勝負した新作。“折りたたみ＝妥協、ではない。”を掲げ、適切で健康的な座り姿勢を支えることを目的に開発されました。

さまざまな“座る”に着目し、体格や作業に合わせ最適なポジションを提供すべく、座面高を6段階に調節できるギミックを搭載。読書・PC作業などの仕事、そしてキッチンでの小休憩と日常のいろいろなシーンに寄り添える1脚に仕上がっています。

座面の調整方法は、座面のフックを背もたれ下のバーに引っ掛けるだけ。6段階あるので、手持ちのテーブルや作業面などに合わせたベストな位置にセットできます。本体は精緻に仕上げられたスチールフレームと積層合板を採用。しっかりとした安定性と耐荷重100kgと見た目以上の頑丈さと実用性の高さを実現しています。

座面を外せば、サッと折りたためるのも◎。奥行き約15cmとなり、ちょっとした隙間にも収納ができます。もちろん、そのまま出したままでも美しいデザインです。スムーズな開閉で、座る・畳むの一連の動きにストレスもなく、日々の生活の動線上にスッと溶け込む使い勝手の良さ。サイズは約H81×W36×D45cm（折りたたみ時：約H91×W36×D15cm）、重さは約3.9kgです。

カラーリングは、シリーズを通して日本の伝統色を使い、生活に馴染む落ち着きのある色合いが特徴。今回は、HAI（灰）・SUMI（墨）・MACHA（抹茶）の3カラー。自宅はもちろん、オフィスやカフェなどでも違和感なく溶け込み調和、長く愛用できる色味に仕上げています。

ハイ・ローとシーンに合わせてトランスフォームしてくれる新作「ROBUCHON」。気づけばひょいっと出して毎日座ってた！なんて出番の多い存在になってくれそうですよね。

