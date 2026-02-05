¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡Ö22Ç¯Á°¤Î°ÛÎã¤Î·èÃÇ¡×¤«¤é¡¢º£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
³°Åª¥ê¥¹¥¯¤ÈÆâÉôÉÔ¾Í»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡Èµ¯¤¤¿½Ö´Ö¤ÎÂÐ±þÎÏ¡É¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢22Ç¯Á°¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Î¡È¤¢¤ÎÈ½ÃÇ¡É¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¡Ö¶µ²Ê½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ã»´ü¤ÎÂ»¼º¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤Ç¤â´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¡¢¤¤ï¤á¤Æ¹çÍýÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥°¥í¡¼¥Ó¥¹ ¥Õ¥¡¥«¥ë¥Æ¥£¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ ÀïÎ¬´ë²èÃ´Åö¡¡È¬ÈøËãÍý¡Ë
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡¢ÆâÉô¤Çµ¯¤³¤ëÉÔÀµ¡Ä¡Ä
¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡ÖÉÔ¾Í»ö¤ÏÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¸½¼Â
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¤ÈÆâ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂç¤¤¯¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°¤«¤é¤Î¶¼°Ò¤ÎÂåÉ½Îã¤Ï¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç¤¹¡£¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Ë¹ñÆâ¥Ó¡¼¥ëÁ´6¹©¾ì¤ò´Þ¤à¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Ç°ì»þÁà¶È¤¬Ää»ß¡£½Ð²Ù¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢11·î¤Ë¤ÏÌó191Ëü·ï¤ËµÚ¤Ö¸ÜµÒ¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î¶²¤ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥¯¥ë¤Ç¤â10·î¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢´¶À÷¤Ë¤è¤ê¼õÃí¡¦ÇÛÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ää»ß¤·¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤¬Ä¹´ü´ÖËãáã¤¹¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Èï³²¤¬Ã±°ì´ë¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¿¼¹ï¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ë¶ÈÆâÉô¤«¤é¤Î¡Ö¿®Íê¤ÎÊø²õ¡×¤â¿¼¹ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤ËÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤ò¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿AI´ë¶È¥ª¥ë¥Ä¤ÎÊ´¾þ²ñ·×¤Ç¤¹¡£²áµî¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼çÎÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò²Í¶õ·×¾å¤·¤¿Ê´¾þ²ñ·×¤¬È¯³Ð¤·¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¡¦Ç§Äê¤ò·Ð¤Æ¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¡¢ºÇÂç¼ê¤ÎÆüËÜÀ¸Ì¿¤«¤éÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î½Ð¸þ¼Ô¤¬¡¢Æ±¹Ô¤ÇÆÀ¤¿ÆâÉô¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÈ¯³Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¤Ç¤âÎà»÷¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´·¹Ô¤¬¶È³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¶âÍ»Ä£¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¡¢´ë¶ÈÅý¼£¤äÆâÉô´ÉÍý¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿»ö°Æ¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â´ë¶È¤Î¿®ÍÑ¤ÈÂ¸Â³¤ò°ì½Ö¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´íµ¡¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤âÌÀ³Î¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
