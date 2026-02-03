世界を揺さぶる歌声！堀澤麻衣子 Disney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』抜擢と大河ドラマ『べらぼう』サントラ発売

言葉を超えて感情を届ける”唯一無二の歌声”として国内外から注目を集める歌手・堀澤麻衣子が、Disney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume 3に抜擢されました。

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（主演：横浜流星）の劇伴歌を担当した堀澤麻衣子は、同作のサウンドトラック完全盤が2026年1月30日に発売されることも発表。

日本のアニメーションやドラマが世界進出を加速させる中、透明感とあたたかな深みを併せ持つその歌声が、国内外のメジャー作品で共鳴しています。

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』サウンドトラック完全盤







発売日：2026年1月30日

レーベル：日本コロムビア（COCP-42630〜4）

2025年放送のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の全楽曲を網羅したサウンドトラック完全盤が、日本コロムビアより発売されます。

堀澤麻衣子が歌唱する劇伴歌「七つ星の龍が見たもの」（英語名：Seven Star Dragon）も収録されており、ドラマの感動を音楽で再体験できるファン待望のパッケージです。

収録曲「七つ星の龍が見たもの」

この楽曲は、劇中で平賀源内が書いた物語を題材にした幻想的な一曲です。

作曲家ジョン・グラム氏は、「まるで雲が立ち上るように静かに始まる音楽」をイメージし、クリスタルガラスを弓で擦ったような音、遠くから聞こえる声、弦楽器をスル・タスト奏法やハーモニクスで表現。

堀澤麻衣子が複数のパートを歌い上げ、郷愁を誘いながらも力強さを感じさせる、感情のヴェールが生まれました。

ジョン・グラム氏は、堀澤麻衝子の声を「魅惑的な歌声」と評し、その表現力の高さを称賛しています。

Disney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume 3に歌唱で参加







配信：Disney+ 日米同時独占配信中

世界的な人気を誇る『スター・ウォーズ』シリーズを、日本のアニメスタジオが独自の解釈で描く『スター・ウォーズ：ビジョンズ』。

現在独占配信中のVolume 3において、堀澤麻衣子がエピソード「The Smuggler」（制作：TRIGGER／監督：大塚雅彦 音楽：大島ミチル）の劇伴歌唱で参加しています。

本作では、言葉を用いず感情を歌で表現する難易度の高い技法「ボカリーズ」を担当。

各シーンの意図を丁寧に読み取り、登場人物の心の揺らぎを、声の使い分けによって「音色」として表現しました。

作曲家の大島ミチル氏は、堀澤麻衣子の声について「透明感とあたたかな深みを併せ持ち、作品の世界観を描く高い表現力がある」とコメント。

言葉のない歌で物語を支える表現が、作品にどのような奥行きをもたらすのか、堀澤麻衣子の歌声が『スター・ウォーズ』の世界観を彩ります。

オリジナル楽曲「宇宙からの贈り物」ライブ映像をYouTubeで公開







堀澤麻衣子が主催するライブ「NEO UNIVERSE」東京公演より、楽曲「宇宙からの贈り物」がYouTubeにて公開されました。

この公演は、日本神話・古事記の「わたしはあなた、あなたはわたし」という調和の世界観をベースとし、人の在り方をわかりやすく口語ナレーションに脚本化。

観客に知識を届けながらも、その世界観に沿った楽曲を、透明感あふれる歌声で表現する、大人のエンターテイメントとして「学びと感動」が交差する内容です。

早期にソールドアウトした公演の様子を、ライブ映像で体験できます。

堀澤麻衣子からのメッセージ

「歌は祈り。世界平和を願い、祈ること。それが小さい頃から歌という表現でした」

堀澤麻衣子は、長年温めてきた「シンプルで平和な世界観」をわかりやすく打ち出すために、音楽舞台「NEO UNIVERSE」を企画・プロデュース。

公開された『宇宙からの贈り物』は、人の繋がりが薄れていく現代で、命や幸せについて歌った曲です。

「この楽曲が、ふとしたきっかけで誰かの日常に安らぎを届け、心がほどける時間につながっていくことを祈っています」とコメントしています。

堀澤麻衣子 プロフィール







国立音楽大学声楽学科卒業後、イタリアでベルカント唱法、米国でゴスペルを学びました。

セリーヌ・ディオン、ホイットニー・ヒューストンを手掛けたプロデューサー、スティーヴ・ドーフ氏に日本人として初めて声を見初められ、アルバム『Kindred Spirits - かけがえのないもの -』をハリウッドにて制作。

2014年ヤマハミュージックコミュニケーションズよりメジャーデビュー、アルバムがAmazonニューエイジ部門1位を獲得しました。

ブルーノート等でコンサートを行うほか、ニューヨークなど海外でも積極的に活動。

また平和を祈願し「歌唱奉納」を、出雲大社など全国各地10箇所以上の神宮・神社で行っています。

2024年、医師による臨床実験の結果「医学的に癒しが証明された歌声」と報告され、ニューヨーク「NYC Summit Davos of Healthcare」にて国連関係者に歌唱。

過去に自身の声を失った経験から、古武術をベースに10年の歳月をかけて、独自開発の発声メソッドを開発。

1日で、呼吸、身体の歪み、思考のクセを改善し2.5〜3オクターブの声が出るようになる画期的なボイス＆メンタルトレーナーの第一人者としても知られ、シリーズ累計20万部のベストセラー作家の一面も持っています。

主な歌唱映像作品NHK大河ドラマ

『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年）

『麒麟がくる』（2020年）

世界配信作品

Netflix『THE DAYS』

Disney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』

Disney+『ガンニバル』

映画

『シャンティーデイズ365日、幸せな呼吸』

『この本を盗む者は』

『KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV』

ゲーム

『Z・O・E』

アニメ

NHK Eテレ『アン・シャーリー』

TBS『交響詩篇エウレカセブン』ほか

世界を舞台に活躍する堀澤麻衣子の歌声は、国内外の作品で物語の核に寄り添い、言葉を超えて感情を届け続けています。

透明感とあたたかな深みを併せ持つ唯一無二の歌声が、これからどのような作品で響き渡るのか、今後の活動にも注目です。

堀澤麻衣子の歌声とともに、大河ドラマの感動を音楽で再体験できるサウンドトラック完全盤と、世界的人気作『スター・ウォーズ』での歌唱をぜひ体験してみてください。

堀澤麻衣子のサウンドトラック完全盤発売とDisney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』出演の紹介でした。

FAQ

Q1. 大河ドラマ『べらぼう』サウンドトラック完全盤の発売日はいつですか？

A1. 2026年1月30日に日本コロムビア（COCP-42630〜4）より発売されます。

Q2. 堀澤麻衣子はどのエピソードで歌唱していますか？

A2. Disney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume 3のエピソード「The Smuggler」（制作：TRIGGER／監督：大塚雅彦 音楽：大島ミチル）で劇伴歌唱を担当しています。

Q3. 「宇宙からの贈り物」のライブ映像はどこで見られますか？

A3. YouTubeで公開されています。堀澤麻衣子主催ライブ「NEO UNIVERSE」東京公演の映像です。

Q4. 堀澤麻衣子はどのような技法で歌唱していますか？

A4. 『スター・ウォーズ：ビジョンズ』では、言葉を用いず感情を歌で表現する難易度の高い技法「ボカリーズ」を担当しています。

Q5. 堀澤麻衣子の過去の出演作品は？

A5. NHK大河ドラマ『麒麟がくる』、Netflix『THE DAYS』、Disney+『ガンニバル』、映画『KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV』など、国内外の多数の作品で歌唱しています。

©NHK

©& Lucasfilm Ltd.

