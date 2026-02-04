トヨタ新「“高級ステーションワゴン”SUV」がスゴイ！

トヨタは2025年11月20日、クラウンブランドの誕生70周年を記念した特別仕様車「THE 70th」を、シリーズ最後発の「クラウンエステート」に設定しました。

この記念モデルは、すでに「クロスオーバー」「スポーツ」「セダン」の各タイプで展開されており、今回エステートに設定されたことで、16代目クラウンシリーズにおける70周年アニバーサリーラインナップがついに完成したことになります。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「“高級ステーションワゴン”SUV」です！（40枚）

1955年の初代誕生以来、常に日本の高級車市場を牽引してきたクラウン。

その歴史は「革新と挑戦」の連続であり、2022年に登場した現行16代目では、4つの異なるボディタイプを展開するという大胆な変革で世界を驚かせました。

その中でも2025年3月に18年ぶりの車名復活を果たしたクラウンエステートは、ワゴンとSUVの長所を融合させたクロスオーバースタイルと、全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mmの堂々たるボディサイズが特徴です。

特にラゲッジスペースは後席を倒せば1470リットルもの広大なフルフラット空間が出現し、アクティブなライフスタイルにも対応する懐の深さを持っています。

そんなクラウンエステートに設定された先述の特別仕様車は、PHEVモデルベースの「RS“THE 70th”」と、HEVモデルベースの「Z“THE 70th”」の2グレードを展開。

エクステリアのテーマは「世界に誇る日本のクラウン」で、日本の風景との調和を目指した専用のバイトーン（2トーン）ボディカラーとして、「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」と「プレシャスメタル×ブラック」の2種類が用意されました。

足元にはマットブラック塗装の21インチアルミホイールが装着され、重厚感とスポーティさを兼ね備えた佇まいを演出しています。

さらに、インテリアも特別感にあふれており、内装色には深みのある輝きを放つ「ブラックラスター」を採用。

プレミアムシフトノブやインストルメントパネル、専用キーなどに“THE 70th”の専用ロゴがあしらわれ、オーナーの所有欲を満たします。

さらに上級の「RS“THE 70th”」には、レッドステッチ付きのスポーツレザーシートや、ディンプル加工の本革巻きステアリング、アルミペダルなどが装備され、走りの質感を高めるスポーティな仕立てとなっています。

車両価格（消費税込）は、PHEVの「RS“THE 70th”」が820万円、HEVの「Z“THE 70th”」が642万円です。

このように、70年という長い歴史の節目を飾る、豪華絢爛な仕上がりの新しい特別なクラウンエステート。

日本の美意識と先進性を融合させたこの一台は、アニバーサリーイヤーの掉尾を飾るにふさわしい存在感を示しています。