フジテレビジョンは、動画配信サービス「FOD」でFormula 1を視聴できる「FOD F1プラン」の概要を発表した。スターター、プロ、チャンピオンの3プランを用意し、月額料金はスターターで3,880円。2026年シーズンの全24戦を視聴できるコースは2月26日から登録できる。

プロコースは月額4,900円、チャンピオンコースは月額5,900円。いずれのプランにも、月額1,320円の「FODプレミアム スタンダードコース」相当が含まれる。

あわせて、FODのF1配信では、これまでDAZNのF1実況を務めていたサッシャ氏を起用することも発表された。FOD F1プランでは、サッシャ氏による実況音声に加え、CS放送・フジテレビNEXTの実況・解説音声(解説・川井一仁氏)を選択できる。

なお、2月11日～13日、18日～20日にバーレーンで行なわれるプレシーズンテストは、新プランへの加入は不要で、既存のFODプレミアム会員で視聴できる。このプレシーズンテストはCS放送・フジテレビNEXTの実況・解説陣で配信する。

FOD F1プランは、視聴スタイルやニーズに合わせた3コースで展開。いずれも、日本語実況・解説付きでF1全セッションをライブ・見逃し配信(配信終了後30日間)で視聴できるほか、FODプレミアムの全コンテンツを追加料金なしで楽しめる。

プロ、チャンピオンコースは、F1公式配信サービス「F1 TV」へのアクセス権が付与された専用アカウントを新たに作成し、これをFODアカウントと連携。これにより、F1 TVを通じてオンボードカメラ映像やチームラジオ、各種データ映像などを楽しめる。

スターターコースは、F1全セッションを日本語実況で楽しみたい人に向けたエントリープラン。

プロコースでは、公式配信サービス「F1 TV Pro」のコンテンツが利用可能。F1 TVを通じてオンボードカメラ映像やチームラジオが楽しめるほか、F2やF3、F1 ACADEMYに加え、過去50年のレースアーカイブ映像も楽しめる。同時視聴は1台まで。

チャンピオンコースでは、公式配信サービス「F1 TV Premium」のコンテンツを利用可能。プロコースの全機能に加え、4K HDRの高画質での視聴、最大4画面のマルチビュー、最大6台の同時視聴に対応する。

なお、上述のとおりFOD F1プランにはFODプレミアムのサービス内容が含まれているため、現在FODプレミアムを利用しているユーザーが、FOD F1プランに移行する場合、二重課金を防ぐために、FOD F1プラン登録後に既存のFODプレミアム契約を解除する必要がある。

サッシャ(F1実況歴10年／モータースポーツ実況歴13年)

この度、FODにてF1全戦の実況を担当させていただくことになりました。このような素晴らしい機会をいただけたことに、心から感謝しています。

ドイツで生まれた私にとって、F1は物心ついた頃から50年にわたり、人生の中心にあり続けてきた存在です。1987年からフジテレビのF1中継に胸を躍らせ、エンジン音とともに時代を生きてきました。

そして今、10年間の実況経験を携えて、FODという新たな舞台で再びF1と向き合えることに、興奮しております！世界最高峰のスピード、極限の駆け引き、そして一瞬で運命が変わるドラマ――そのすべてを、観ている皆さんと同じ熱量で、同じ目線で、全身全霊で伝えていきます。

F1 TVとの連動により、F1の奥深さと臨場感はさらに進化します。「観る」から「没入する」へ。FODだからこそ体験できるF1を、ぜひ一緒に味わってください。

みんなでFODで、Lights Out！