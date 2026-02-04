元ばんばんざい流那「娘ちゃんとの初ディズニー」家族3ショット披露「推し家族」「微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が2月2日、自身のInstagramを更新。ディズニーでの家族ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳美人インフルエンサー「まるっと可愛い」夫が娘にキスするディズニー家族ショット
流那は「娘ちゃんとの初ディズニー」とつづり、5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの3人での写真を投稿。流那はミニーマウス、はんくんはトイ・ストーリーのキャラクターの帽子を被り、満喫した姿を公開し「今日はこうして一緒に出かけて娘が楽しそうだったりすると私もはんくんもすっごい嬉しい気持ちで、幸せでした」と記している。
また妹の森元莉那と娘との3人のショットを披露し「りなも初のディズニーデビューでした」と報告していた。
この投稿に、ファンからは「幸せ空間」「まるっと可愛い」「推し家族」「幸せな思い出を投稿してくれてありがとう」「微笑ましい」「尊い」といった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に元5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブーのはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
◆流那「娘ちゃんとの初ディズニー」写真公開
◆流那の投稿に反響
