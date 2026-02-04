人気女子ゴルファーが30歳誕生日を報告　誓い新たに「level40までの10年間やるぞ！」　クロムハーツのメガネ姿にも熱視線

30歳の誕生日を迎えた柏原明日架(C)Getty Images

女子ゴルフでツアー通算3勝を誇る柏原明日架が、2月3日に自身のインスタグラムを更新。1月30日に誕生日を迎えてからの初投稿で「30歳になりました」と報告した。

【写真】クロムハーツのメガネ姿も「美しい」30歳の柏原明日架をチェック

クールビューティーで知られる柏原は、クロムハーツのメガネ姿を披露し、笑顔で白い歯がこぼれている。写真上には「level 30！」と記し、文面では「いまの私にしか出来ないこと、私らしくを心の中心にlevel40までの10年間やるぞーーーーっ！」と誓いを新たにした。

なお、母からの祝福についても触れ「ママからのおめでとうLINE、三十路ですね、の一言でした」と打ち明けた。そして、フォロワーからは「おめでとうございます！」の大合唱だ。

コメント欄には「あすか姐さんの発する存在感と色気は、20代には無理」「こんな素敵な娘がいてママさん幸せですね」「この一年が素晴らしい30代の始まりの年になります様に」「メガネ姿も美しい…」「いつまでもカッコイイ女性でいて下さい」といった反応が集まった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]