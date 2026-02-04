【「マルチゲームUSB Type-C充電ケーブルV2」（CC-MLMC2-BK）】 2月13日 発売予定 価格：1,408円

「マルチゲームUSB Type-C充電ケーブルV2」（CC-MLMC2-BK） イメージ

コロンバスサークルは、「マルチゲームUSB Type-C充電ケーブルV2」（型番：CC-MLMC2-BK）を2月13日に発売する。価格はオープン。参考価格は1,408円。

本商品は、PCやモバイルバッテリー、USB接続ACアダプタ等の「USB Type-C」ポートから、三つ又に分岐した端子それぞれに対応したゲーム機本体を充電できるマルチ機種対応のUSB充電ケーブル。これ1本でニンテンドー3DSシリーズやゲームボーイミクロやゲームボーイアドバンスSP（GBASP）といった懐かしいゲーム機本体を充電できる。様々なゲーム機本体を持っている人や充電機器を1本にまとめたい人、「USB Type-C」端子からの充電を行なう人にもぴったりの商品となっている。

「マルチゲームUSB Type-C充電ケーブルV2」（CC-MLMC2-BK） 使用イメージ

「マルチゲームUSB Type-C充電ケーブルV2」（型番：CC-MLMC2-BK）

対応機種：GBミクロ/GBASP/DSiLL/DSi/DS Lite/DS/New3DSLL/3DSLL/New3DSLL3DS/3DS/NEW2DSLL/2DS

ケーブル長：約1m

【注意】USB PD（Power-Delivery）は非対応