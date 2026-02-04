カラバオカップ準決勝2ndレグ、アーセナルとチェルシーのゲームが行われた。



1stレグで先勝し、1点のアドバンテージを持って臨んだホームのアーセナルがまずボールを持ち、チェルシーは5バックの形で構える。逆にチェルシーがボールを持つ局面では［3-2-5］のような形に展開し、サイドに開いたデラップもしくは中央で間受けするジョアン・ペドロを起点に攻撃を試みる。



18分にはコーナーキックの流れからインカピエがカットインシュートを見せるが、GKサンチェスが横っ飛びでセーブ。しかし両チームとも中盤の攻防が続き、なかなか目立ったチャンスは訪れない。





34分には背後をとったマルティネッリがシュートへ持ち込むも、グストのブロックにあい打ちきれず。互いにシステムのズレを突こうとするものの決定的なギャップを作ることができず、膠着したまま時間が過ぎていく。43分にはE・フェルナンデスが左から持ち込んでシュートを見せるが、GKケパが冷静にセーブした。後半、得点を取らなければならないチェルシーはいきなりコーナーキックのチャンスを迎えるが、ケパがボールをこぼすものの押し込むことはできない。ロシニアー監督はパーマー、エステバンを投入しギアを上げにかかる。なかなか攻撃の形を作れないアーセナルはハフェルツを準備。最前線のギェケレシュに代える形でトップに入る。さらにアルテタ監督はトロサール投入のカードも切った。77分にはフリーキックの流れからガブリエウがヘディングシュートを放つが、ククレジャが頭でブロックし得点を許さない。79分にはチェルシーにチャンス。エステバンがPA正面でファウルをもらい、フリーキックを得るが、キックは壁にぶつけてしまう。その流れで得たコーナーキックからフォファナがヒールでゴールを狙うが、これも枠を外れていった。スコアレスのまま試合は終盤へ。チェルシーはアシャンポンも投入しカードを使い切る。アディショナルタイムは6分。突破口を探すチェルシーだが、アーセナルは粘り強い守備でそれを許さない。そして97分、カウンターからライスが大きく右へ展開し、ハフェルツが冷静にGKをかわして流し込む。アーセナルが決定的な1点をものにし、チェルシーを下してカラバオ杯決勝進出を決めた。［スコア］アーセナル 1-0（合計4-2）チェルシー［得点者］カイ・ハフェルツ（90＋7）