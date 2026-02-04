この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏、高市氏の欠席騒動に苦言「批判より『お大事に』と言う方が野党の支持は上がる」

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「#高市早苗 さんのNHK日曜討論ご欠席について、私たちはどう考えるべきか？」と題した動画を公開。高市早苗氏が持病を理由にNHKの討論番組を欠席したことへの批判に対し、「痛みは本人にしかわからない」という視点から、人間としてどう向き合うべきか問題提起した。



動画の冒頭で茂木氏は、高市氏の欠席理由である持病の痛みに対し、一部から「敵前逃亡だ」「仮病ではないか」といった批判が起きている現状に言及。これに対し、茂木氏は「人間としてどういう態度を取るべきか」と問いを立てた。茂木氏は「痛みっていうのはね、これ当たり前の話なんですけど、本人にしかわからないんですよ」と断言。脳科学の観点からも痛覚は極めて主観的なものであり、他者がその度合いを客観的に確定させることは困難であると解説した。



その上で、本人が「痛い」と訴えている以上、周囲がそれを軽々しく「仮病だ」と決めつけるべきではないと主張。「どれぐらい辛いのかっていうのはさ、本人にしかわからないわけじゃないですか」と語り、他者の苦しみを憶測で断じることの危うさを指摘した。政治的な判断の是非は別の問題としつつも、まずは人として相手の体調を慮るべきだとの考えを示した。



最終的に茂木氏は、批判的な声を上げるよりも「人間的に温かい気持ちを見せて」「『お大事になさってください』って言うぐらいの方が、僕は野党の支持率も上がるだろうし、野党支持者の方々もね、やっぱりネットで悪い印象を与えないで済むだろうと」と提言。政治的な対立を超え、相手を思いやる姿勢を持つことの重要性を訴え、動画を締めくくった。